В Украине объявили новые графики и время отключений света на завтра
Украинцев призывают к экономному потреблению электричества.
Завтра, 4 ноября, в некоторых регионах Украины вводят временные ограничения электроснабжения из-за необходимости восстановления энергосистемы после массированных атак РФ на критическую инфраструктуру.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго в Telegram.
Энергетические компании сообщили о применении графиков ограниченного потребления электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей в связи с дефицитом мощности. Причиной дефицита стали повреждения объектов электроэнергетики в результате ракетных и дроновых ударов российских войск.
По данным энергетиков, отключения запланированы в два временных промежутка:
с 08:00 до 11:00
с 15:00 до 22:00
Объем ограничений в регионах будет колебаться от 0,5 до 1,5 очереди, в зависимости от оперативной ситуации в сети. Для промышленных предприятий графики ограничения мощности также предусмотрены в эти же часы.
Специалисты отмечают, что графики могут меняться в реальном времени. Поэтому гражданам советуют следить за официальными страницами облэнерго и новостями региональных электроснабжающих компаний для уточнения очередей и адресов отключений.
Кроме того, украинцев призывают экономно использовать электроэнергию сразу после включения сети, чтобы помочь стабилизировать работу энергосистемы и предотвратить дополнительные аварийные отключения.
