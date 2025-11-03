В Украине объявили новые графики и время отключений света на завтра

отключение света

Завтра, 4 ноября, в некоторых регионах Украины вводят временные ограничения электроснабжения из-за необходимости восстановления энергосистемы после массированных атак РФ на критическую инфраструктуру.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго в Telegram.

Энергетические компании сообщили о применении графиков ограниченного потребления электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей в связи с дефицитом мощности. Причиной дефицита стали повреждения объектов электроэнергетики в результате ракетных и дроновых ударов российских войск.

По данным энергетиков, отключения запланированы в два временных промежутка:

с 08:00 до 11:00

с 15:00 до 22:00

Объем ограничений в регионах будет колебаться от 0,5 до 1,5 очереди, в зависимости от оперативной ситуации в сети. Для промышленных предприятий графики ограничения мощности также предусмотрены в эти же часы.

Специалисты отмечают, что графики могут меняться в реальном времени. Поэтому гражданам советуют следить за официальными страницами облэнерго и новостями региональных электроснабжающих компаний для уточнения очередей и адресов отключений.

Кроме того, украинцев призывают экономно использовать электроэнергию сразу после включения сети, чтобы помочь стабилизировать работу энергосистемы и предотвратить дополнительные аварийные отключения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве 3 ноября снова применяют отключения света. Они будут действовать до 22:00.