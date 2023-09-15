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Отключение света: в "Укрэнерго" назвали худший сценарий для энергетики

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Отключение света: в "Укрэнерго" назвали худший сценарий для энергетики

Отключение света. / Фото: Associated Press

В частности, в Украине готовятся резервные схемы питания.

Украине хватит электроэнергии зимой. Впрочем, массированные обстрелы россиян могут изменить ситуацию, но сейчас спрогнозировать последствия атак очень тяжело.

Об этом заявил в эфире телемарафона глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Если говорить о сценарии без обстрелов, то мы понимаем каким образом покрывать зимой это потребление. Но обстрелы могут сильно переформатировать ситуацию. Поэтому мы должны быть готовы к худшим сценариям. В чем состоит худший сценарий? Это повторение массированных атак ракетами, дронами именно против энергосистемы". ", — подчеркнул он.

По словам главы "Укрэнерго", в Украине готовят резервные схемы питания потребителей, запас материалов, оборудование для того, чтобы быстро чинить поврежденные сети и станции.

"Мы — это не только "Укрэнерго", но и энергетики в целом. То есть мы на своей стороне готовимся как можно лучше противодействовать этим атакам и восстановлению системы", — сказал глава "Укрэнерго".

Напомним, в Минэнерго сделали заявление об отключении света от 1 октября 2023 года. Такой сценарий не исключен, если Россия снова будет наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

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Дата публикации
Просмотры
1027
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