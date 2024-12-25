Отключение света: в "Укрэнерго" сообщили, как долго будут действовать графики

Обесточений, к сожалению, не избежать.

Сегодня, 25 декабря, в результате массированной ракетно-дроновой атаки в Украине вынуждены введены меры ограничения. До конца суток будут действовать почасовые отключения электроэнергии.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"С графиками вынужденного применения ограничений в вашем регионе можете ознакомиться на сайте и официальных страницах облэнерго в соцсетях. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику", — отметили в ведомстве.

Ранее в ДТЭК обнародовали графики отключения света для Киева и ряда регионов.

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