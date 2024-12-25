Отключение света: в "Укрэнерго" сообщили, как долго будут действовать графики

Обесточений, к сожалению, не избежать.
Сегодня, 25 декабря, в результате массированной ракетно-дроновой атаки в Украине вынуждены введены меры ограничения. До конца суток будут действовать почасовые отключения электроэнергии.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
"С графиками вынужденного применения ограничений в вашем регионе можете ознакомиться на сайте и официальных страницах облэнерго в соцсетях. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику", — отметили в ведомстве.
Ранее в ДТЭК обнародовали графики отключения света для Киева и ряда регионов.
Читайте также:
- В Украине введены отключения света из-за ракетной атаки — Укрэнерго
- Обстрел энергетики на Рождество: какие последствия в Киевской области
- Массированный удар по украинской энергетике: в Винницкой области есть повреждения