Отключение света: в "Укрэнерго" сообщили, будут ли ограничения 25 сентября

Отключение электричества в Украине 25 сентября не планируют.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В то же время там еще раз призывали бережливо потреблять электроэнергию с 16:00 до 22:00. А по возможности перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы – с 10:00 до 16:00.

"Почему мы часто сообщаем, что отключения не прогнозируются, но призываем экономить вечером и пользоваться мощными электроприборами днем. Из-за повреждений, понесенных большими тепловыми и гидроэлектростанциями в результате российских обстрелов – украинская энергосистема испытывает дефицит мощности в часы максимального потребления. экономно, не включая несколько мощных электроприборов одновременно", — отметили в "Укрэнерго".

Напомним, ранее эксперты предоставили разные сценарии по блекаутам в Украине.

Читайте также: