Отключение света: в "Укрэнерго" сообщили, будут ли применять ограничения 10 сентября

Ограничения электроэнергии в Украине 10 сентября не запланированы.

Об этом со ссылкой на "Укрэнерго" сообщили в ДТЭК.

"Согласно информации от "Укрэнерго", вторник должен пройти без отключений электричества. Если будут изменения, обязательно сообщим на нашем Телеграмм-канал", — сообщили энергетики.

В то же время граждан в очередной раз призывали экономить электроэнергию. Пользоваться мощными электроприборами в дневные часы следует с 10:00 до 16:00.

Напомним, на днях о том, что ситуация со светом в Украине улучшается, накануне заявили и в "Центре Разумкова". Директор энергетических программ Владимир Омельченко сообщил об этом журналистам.

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