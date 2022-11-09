Отключение света: в "Укрэнерго" сообщили, когда улучшится ситуация с электроснабжением

Возобновить подачу электрики можно при отсутствии новых обстрелов со стороны РФ.

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в центральных и северных регионах Украины может улучшиться уже в течение текущей недели, если не будет новых атак со стороны РФ.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"На этой неделе нам придется еще поработать и в отсутствие новых ракетных обстрелов, мы сможем улучшить ситуацию с энергоснабжением в центральном и северном регионах Украины", — сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго".

Кудрицкий подчеркнул, что чтобы отключения света не применялись, нужно отремонтировать магистральные сети в центральном и северном регионах.

"Ключевая задача "Укрэнерго" сегодня – отремонтировать магистральные сети в центральном и северном регионах для того, чтобы можно было передать туда необходимые объемы мощности от электростанций из других регионов", — объяснил он и добавил, что это позволит устранить необходимость применения ограничения потребления электроэнергии.

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Напомним, что энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам РФ 10, 11, 17, 22 октября и 2 ноября. Для того, чтобы как можно быстрее восстановить энергопитание в регионах Украины, начали ограничивать электропотребление. Стабилизационные и аварийные отключения применяют по меньшей мере в семи областях и Киеве.

В офисе президента Украины также сообщили о тяжелой ситуации с электроснабжением в столице. Украинцев призывают экономить электроэнергию и снизить ее потребление в часы пиковых нагрузок.

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