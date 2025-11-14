Отключение света: в выходные украинцев ожидают изменения в графиках

Отключение света / © iStock

Реклама

В Украине в предстоящие выходные прогнозируется возможное смягчение графиков отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Основной причиной является ожидаемая солнечная и теплая погода, что, как правило, приводит к снижению общего потребления энергии.

Об этом сообщил директор НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире национального телемарафона.

Виталий Зайченко пояснил, что благоприятные погодные условия и факторы выходных дней позволяют с осторожным оптимизмом смотреть на ситуацию.

Реклама

«Мы ожидаем снижения потребления, также связанного с тем, что будут выходные дни. Поэтому для бытовых потребителей продолжительность ограничений будет снижена», — заявил он.

В то же время руководитель «Укрэнерго» отметил высокую непредсказуемость ситуации в энергосистеме. Это вызвано постоянными российскими террористическими атаками на критическую инфраструктуру.

Глава «Укрэнерго» подчеркнул, что любые прогнозы условны, поскольку неизвестно, когда может произойти следующий массированный удар по украинской энергетике. Однако на данный момент ожидание тепла и уменьшение потребления позволяют принять решение о временном ослаблении графиков.

Напомним, в Запорожской области ужесточились графики отключения света. К таким усилениям прибегли по указанию «Укрэнерго» из-за обстрелов объектов генерации и подстанций на этой неделе.

Реклама

Ранее глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко обещал, что ситуация с отключениями «значительно улучшится» уже в следующие несколько недель.