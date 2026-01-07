Отключение света в Запорожье, Днепре и Кривом Роге: какая ситуация в городах из-за вражеской атаки

Отключение света / © ТСН.ua

В Запорожье, Днепре и Кривом Роге вечером 7 января 2026 зафиксированы массовые отключения электроэнергии из-за российских атак. По состоянию на 23:00 продолжаются аварийные блекауты в результате ударов РФ дронами и ракетами. Сообщают и о проблемах водо- и теплоснабжения. Графики отключений действуют в течение суток, но атаки повлекли за собой масштабные обесточивания.

Об этом говорится в сообщениях главы Днепропетровской ОВА Николая Лукашука, Минэнерго, главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, корреспондентов ТСН.ua,

Масштабный блекаут на Днепропетровщине

По состоянию на 23:30, 7 января Днепропетровщина остается без электричества, воды и тепла.

«Днепропетровщина, внимание. Пока что по возобновлению энергоснабжения нет никаких прогнозов. Если у вас дома есть вода — сделайте запас. Особенно Павлоградский и Синельниковский районы, поскольку предприятие ДЗД также обесточено. Напоминаю, что карту Пунктов несокрушимости можно найти в Действии», — призвал Лукашук.

Местные жители сообщают о массовой скупке воды в магазинах Днепра.

В Минэнерго подтвердили, что в результате атаки на энергетику почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области.

«Сегодня вечером российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области», — говорится в сообщении.

Запорожье и область без света, больницы работают на генераторах

Массированная атака РФ повлекла за собой серьезные перебои в энергосистеме Запорожской области. Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, в регионе введены экстренные ограничения электроснабжения.

В настоящее время энергетики «Запорожьеоблэнерго» пытаются стабилизировать ситуацию. Чтобы обеспечить жизнедеятельность города, медицинские учреждения и объекты водоканала оперативно переключены на автономные источники питания (генераторы).

По данным местных жителей, в большинстве районов Запорожья отсутствуют не только свет, но и вода и отопление. В области разворачивают дополнительные «Пункты несокрушимости» для поддержки населения.

«Ограничьте использование мобильной связи. Он работает в аварийном режиме, — призывает местных Запорожская ОВА.

Все базовые станции переводятся на аккумуляторные батареи — этого ресурса хватит примерно на 8 часов.

В Кривом Роге — аварийные отключения

Атака врага на город вызвала экстренное отключение котельных и насосных станций. Несмотря на то, что энергетикам удалось перезапустить более 30 котельных, система теплообеспечения подверглась «гидроударам».

«Фиксуем потерю воды в системе теплоснабжения на уровне 200 тонн в час. Это прямое следствие порывов из-за перепадов давления», — отметил Вилкул.

Аварийные бригады работают в усиленном режиме, локально отключая поврежденные участки для ремонтов.

«Возможны серьезные аварийные отключения электроэнергии. На всякий случай наберите воду и зарядите гаджеты, пожалуйста. Все что можно удержать на генераторах — будем держать», — заявил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Критические объекты (больницы, водоканал) при необходимости переводят на генераторы, в городе развернута сеть «Пунктов несокрушимости».

Напомним, из-за обесточивания на Днепровщине и Запорожье УЗ задействовала резервные тепловозы для ряда поездов.

Железнодорожная инфраструктура работает на генераторах, вокзалы снабжены стабильной связью и энергией.

Стало известно, что рейсы №734 (Киев-Днепр), №37 (Запорожье-Киев), №119 (Днепр-Холм) и №79 (Днепр-Львов) задерживаются.

Кроме боевых действий на энергосистему начнет давить непогода: утром 8 января в Украину зайдет мощный циклон, что может привести к новым обесточениям вне графиков.