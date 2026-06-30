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Отключение света вернулись: где и когда будут действовать графики на 30 июня
Графики отключения света будут действовать в течение 5 часов — с 17:00 до 22:00.
Во вторник, 30 июня, во всех регионах Украины вынужденно вводятся графики отключения света. Ограничения будут применяться вечером для всех категорий потребителей.
Где и когда не будет света — читайте в материале ТСН.ua.
Почему вернули отключение света
Как объяснили в «Укрэнерго», причина введения ограничений — значительный рост уровня энергетики из-за жаркой погоды.
Графики отключения света будут действовать:
17:00 — 22:00 — графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса
17:00 — 22:00 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1 очереди).
Графики отключения света в Харьковской области
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 19:00-22:00
1.2 19:00–20:00
6.1 18:00-19:00
6.2 17:00-19:00
Список адресов за очередями — здесь.
Для промышленности и бизнеса с 17.00 до 22.00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).
Графики отключения света в Житомирской области.
По данным облэнерго, для всех категорий потребителей Житомирской области в период с 17.00 до 22.00 возможно введение графиков почасовых отключений электрической энергии в объеме от 0,5 до 1 очереди.
Также ограничения будут действовать для бизнеса и промышленности в аналогичные часы.
Графики отключения света в Киеве
Во вторник, 30 июня, для жителей столицы были введены следующие графики:
Группа 1.1: 16:00–19:30
Группа 2.1: 16:00–19:30
Группа 3.1: 19:00–22:00
Группа 4.1: 19:00–22:00
Группа 5.1: без отключений
Группа 6.1: без отключений
Группа 7.1: без отключений
Группа 8.1: без отключений
Группа 9.1: без отключений
Группа 10.1: без отключений
Группа 11.1: без отключений
Группа 12.1: без отключений
Группа 13.1: 16:00–19:30
Группа 14.1: 16:00–19:30
Группа 15.1: 19:00–22:00
Группа 16.1: 19:00–22:00
Группа 17.1: без отключений
Группа 18.1: без отключений
Группа 19.1: без отключений
Группа 20.1: без отключений
Группа 21.1: без отключений
Группа 22.1: без отключений
Группа 23.1: без отключений
Группа 24.1: без отключений
Группа 25.1: 16:00–19:30
Группа 26.1: 16:00–19:30
Группа 27.1: 19:00–22:00
Группа 28.1: 19:00–22:00
Группа 29.1: без отключений
Группа 30.1: без отключений
Группа 31.1: без отключений
Группа 32.1: без отключений
Группа 33.1: без отключений
Группа 34.1: без отключений
Группа 35.1: без отключений
Группа 36.1: без отключений
Группа 37.1: 16:00–19:30
Группа 38.1: 16:00–19:30
Группа 39.1: 19:00–22:00
Группа 40.1: 19:00–22:00
Группа 41.1: без отключений
Группа 42.1: без отключений
Группа 43.1: без отключений
Группа 44.1: без отключений
Группа 45.1: без отключений
Группа 46.1: без отключений
Группа 47.1: без отключений
Группа 48.1: без отключений
Группа 49.1: 16:00–19:30
Группа 50.1: 16:00–19:30
Группа 51.1: 19:00–22:00
Группа 52.1: 19:00-22:00
Группа 53.1: без отключений
Группа 54.1: без отключений
Группа 55.1: без отключений
Группа 56.1: без отключений
Группа 57.1: без отключений
Группа 58.1: без отключений
Группа 59.1: без отключений
Группа 60.1: без отключений
Графики отключения света в Кировоградской области.
Во вторник, 30 июня, в Кропивницком применят следующие графики отключения света:
Графики отключения света в Волынской области
По информации «Волыньоблэнерго», для жителей Волынской области введут графики отключения света:
подчерк 1.2: 18:00-19:00
подчерк 2.1: 17:00-19:00
подчерк 4.1: 19:00-20:00
подчерк 4.2: 19:00-22:00.
Графики отключения света в Ровенской области
В Ровенской области будут действовать графики почасовых отключений для потребителей. Они запланированы в следующем объеме:
подчерк 1.1. 17.00 — 19.00
подчерк 1.2. 18.00 — 20.00
подчерк 2.1. 19.00 — 22.00
Графики отключения света в Прикарпатье
Во вторник, 30 июня, для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых обесточений.
Графики отключения света в Николаевской области
По данным «Николаевоблэнерго», во вторник, 30 июня, с 16:00 до 22:00 возможно применение графиков почасовых отключений объемом 1 (ОДНА) очередь.
Графики отключения света в Сумской области
В Сумской области 30 июня будут действовать графики почасовых отключений с 17:00 до 22:00.
Графики отключения света во Львове и области
Во вторник, 30 июня, во Львове и Львовской области почасовые отключения прогнозируются также с 17:00 до 22:00.
Графики отключения света в Запорожье
«Запорожьеоблэнерго» сообщает, что 30 июня в период с 16:00 до 22:00 по Запорожской области возможно применение графиков почасовых отключений (ГПО). Речь идет об одной очереди одновременно.
Там добавляют, что с 16:00 до 22:00 для промышленности и бизнеса прогнозируется применение графиков ограничения мощности в полном объеме — это 5 очередей.
Напомним, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал, вернутся ли в Украине отключение света по 9 часов в сутки.