Отключение света вернулись: где и когда будут действовать графики на 30 июня

Отключение света / © pixabay.com

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Во вторник, 30 июня, во всех регионах Украины вынужденно вводятся графики отключения света. Ограничения будут применяться вечером для всех категорий потребителей.

Где и когда не будет света — читайте в материале ТСН.ua.

Почему вернули отключение света

Как объяснили в «Укрэнерго», причина введения ограничений — значительный рост уровня энергетики из-за жаркой погоды.

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Графики отключения света будут действовать:

17:00 — 22:00 — графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса

17:00 — 22:00 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1 очереди).

Графики отключения света в Харьковской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 19:00-22:00

1.2 19:00–20:00

6.1 18:00-19:00

6.2 17:00-19:00

Список адресов за очередями — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 17.00 до 22.00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

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Графики отключения света в Житомирской области.

По данным облэнерго, для всех категорий потребителей Житомирской области в период с 17.00 до 22.00 возможно введение графиков почасовых отключений электрической энергии в объеме от 0,5 до 1 очереди.

Также ограничения будут действовать для бизнеса и промышленности в аналогичные часы.

Графики отключения света в Киеве

Во вторник, 30 июня, для жителей столицы были введены следующие графики:

Группа 1.1: 16:00–19:30

Группа 2.1: 16:00–19:30

Группа 3.1: 19:00–22:00

Группа 4.1: 19:00–22:00

Группа 5.1: без отключений

Группа 6.1: без отключений

Группа 7.1: без отключений

Группа 8.1: без отключений

Группа 9.1: без отключений

Группа 10.1: без отключений

Группа 11.1: без отключений

Группа 12.1: без отключений

Группа 13.1: 16:00–19:30

Группа 14.1: 16:00–19:30

Группа 15.1: 19:00–22:00

Группа 16.1: 19:00–22:00

Группа 17.1: без отключений

Группа 18.1: без отключений

Группа 19.1: без отключений

Группа 20.1: без отключений

Группа 21.1: без отключений

Группа 22.1: без отключений

Группа 23.1: без отключений

Группа 24.1: без отключений

Группа 25.1: 16:00–19:30

Группа 26.1: 16:00–19:30

Группа 27.1: 19:00–22:00

Группа 28.1: 19:00–22:00

Группа 29.1: без отключений

Группа 30.1: без отключений

Группа 31.1: без отключений

Группа 32.1: без отключений

Группа 33.1: без отключений

Группа 34.1: без отключений

Группа 35.1: без отключений

Группа 36.1: без отключений

Группа 37.1: 16:00–19:30

Группа 38.1: 16:00–19:30

Группа 39.1: 19:00–22:00

Группа 40.1: 19:00–22:00

Группа 41.1: без отключений

Группа 42.1: без отключений

Группа 43.1: без отключений

Группа 44.1: без отключений

Группа 45.1: без отключений

Группа 46.1: без отключений

Группа 47.1: без отключений

Группа 48.1: без отключений

Группа 49.1: 16:00–19:30

Группа 50.1: 16:00–19:30

Группа 51.1: 19:00–22:00

Группа 52.1: 19:00-22:00

Группа 53.1: без отключений

Группа 54.1: без отключений

Группа 55.1: без отключений

Группа 56.1: без отключений

Группа 57.1: без отключений

Группа 58.1: без отключений

Группа 59.1: без отключений

Группа 60.1: без отключений

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Графики отключения света в Кировоградской области.

Во вторник, 30 июня, в Кропивницком применят следующие графики отключения света:

Графики отключения света в Волынской области

По информации «Волыньоблэнерго», для жителей Волынской области введут графики отключения света:

подчерк 1.2: 18:00-19:00

подчерк 2.1: 17:00-19:00

подчерк 4.1: 19:00-20:00

подчерк 4.2: 19:00-22:00.

Графики отключения света в Ровенской области

В Ровенской области будут действовать графики почасовых отключений для потребителей. Они запланированы в следующем объеме:

подчерк 1.1. 17.00 — 19.00

подчерк 1.2. 18.00 — 20.00

подчерк 2.1. 19.00 — 22.00

Графики отключения света в Прикарпатье

Во вторник, 30 июня, для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых обесточений.

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Графики отключения света в Николаевской области

По данным «Николаевоблэнерго», во вторник, 30 июня, с 16:00 до 22:00 возможно применение графиков почасовых отключений объемом 1 (ОДНА) очередь.

Графики отключения света в Сумской области

В Сумской области 30 июня будут действовать графики почасовых отключений с 17:00 до 22:00.

Графики отключения света во Львове и области

Во вторник, 30 июня, во Львове и Львовской области почасовые отключения прогнозируются также с 17:00 до 22:00.

Графики отключения света в Запорожье

«Запорожьеоблэнерго» сообщает, что 30 июня в период с 16:00 до 22:00 по Запорожской области возможно применение графиков почасовых отключений (ГПО). Речь идет об одной очереди одновременно.

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Там добавляют, что с 16:00 до 22:00 для промышленности и бизнеса прогнозируется применение графиков ограничения мощности в полном объеме — это 5 очередей.

Напомним, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал, вернутся ли в Украине отключение света по 9 часов в сутки.

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