Отключение света во время похолодания: где и когда не будет электричества 13 января

«Укрэнерго» анонсировало усиление отключений электроэнергии во всех областях Украины на завтра, 13 января.

Отключение света 13 января

Завтра, 13 января, во всех регионах Украины будут снова действовать графики отключений света.

Об этом передает «Укрэнерго».

«Завтра, 13 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — говорится в сообщении.

Сколько очередей будут отключать одновременно, в «Укрэнерго» снова не уточнили.

Причина отключений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

«Укрэнерго» предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют пресс-службы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.

Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

Ранее в Минцифры дали советы, как оставаться со связью в случае блэкаута.

