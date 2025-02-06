В "Укрэнерго" назвали причину аварийных отключений в восьми областях

Энергетики призывают украинцев придерживаться рекомендаций по экономии электроэнергии, особенно в регионах с действующими ограничениями.
В Украине из-за повреждений энергетической инфраструктуры в некоторых регионах ввели аварийные отключения электроэнергии. Главной причиной являются российские ракетно-дроновые удары.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
По их сообщению, в первую очередь отключают промышленных потребителей, где это возможно.
Также для бытовых потребителей ограничения не применяются, если нет локальных аварий.
В Укрэнерго подчеркнули, что аварийные отключения отменяют сразу, как только ситуация в энергосистеме это позволит.
Важно экономно потреблять электроэнергию после возобновления подачи света.
Напомним, в четверг, 6 февраля, в нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света.
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