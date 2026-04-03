Отключение света возвращаются: актуальные графики для всех областей на 3 апреля

Отключение света в Украине в пятницу, 3 апреля

Во всех регионах Украины в пятницу, 3 апреля, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 3 апреля:

Группа 7: 07:00-11:00

Группа 9: 07:00-11:00

Группа 19:07:00-11:00

Группа 21: 07:00-11:00

Группа 31: 07:00-11:00

Группа 33: 07:00-11:00

Группа 43: 07:00-11:00

Группа 45: 07:00-11:00

Группа 55: 07:00-11:00

Группа 57: 07:00-11:00

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 3 апреля / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области

График отключения света на Одещине 3 апреля / © ДТЕК

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 3 апреля:

1.2 - 06:30 - 09:00;

3.1 - 09:00 - 11:30;

3.2 - 09:00 - 11:30;

5.1 - 06:30 - 09:00.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 3 апреля:

1.1: 09:00 - 11:30

2.1: 06:30 - 09:30

3.2: 09:00 - 11:30

6.2: 06:30 - 09:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 3 апреля

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 3 апреля:

1.1 10:00-11:00

1.2 10:00-11:00

6.1 08:00-10:00

6.2 08:00-10:00

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 3 апреля / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 3 апреля:

Очередь 2.1: 08-10

Очередь 2.2: 08-10

Очередь 4.1: 07-08

Очередь 4.2: 07-08

Очередь 5.1: 10-11

Очередь 6.2: 10-11

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 3 апреля

График отключения света в Черниговской области

График отключения света на Черниговщине 3 апреля

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 3 апреля:

1.1 07:00 - 09:00

1.2 07:00 - 09:00

2.1 09:00 - 11:00

2.2 09:00 - 11:00

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 3 апреля

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 3 апреля:

Очередь 2.1: 7:00-9:00

Очередь 3.1: 9:00-11:00

Очередь 4.1: 7:00-9:00

Очередь 5.1: 9:00-11:00

Графики отключений в Винницкой области

График отключения света в Винницкой области 3 апреля:

Очередь 1.1: 07:00-08:00

Очередь 3.1: 08:00-10:00

Очередь 3.2: 08:00-10:00

Очередь 5.1: 10:00-11:00

Очередь 5.2: 10:00-11:00

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 3 апреля

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 3 апреля

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 3 апреля

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 3 апреля

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света на Закарпатье 3 апреля

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 3 апреля

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 3 апреля

Напомним, в Украине наблюдается противоречивая ситуация в энергетической сфере . С одной стороны, ясная погода позволяет существенно снизить нагрузку на сеть, с другой – враг продолжает прицельно уничтожать критическую инфраструктуру. В семи областях Украины исчез свет.