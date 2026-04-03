Отключение света возвращаются: актуальные графики для всех областей на 3 апреля
ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на пятницу, 3 апреля, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в пятницу, 3 апреля, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .
График отключения света в Киеве
График отключения света в столице 3 апреля:
Группа 7: 07:00-11:00
Группа 9: 07:00-11:00
Группа 19:07:00-11:00
Группа 21: 07:00-11:00
Группа 31: 07:00-11:00
Группа 33: 07:00-11:00
Группа 43: 07:00-11:00
Группа 45: 07:00-11:00
Группа 55: 07:00-11:00
Группа 57: 07:00-11:00
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Одесской области
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 3 апреля:
1.2 - 06:30 - 09:00;
3.1 - 09:00 - 11:30;
3.2 - 09:00 - 11:30;
5.1 - 06:30 - 09:00.
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 3 апреля:
1.1: 09:00 - 11:30
2.1: 06:30 - 09:30
3.2: 09:00 - 11:30
6.2: 06:30 - 09:30
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 3 апреля:
1.1 10:00-11:00
1.2 10:00-11:00
6.1 08:00-10:00
6.2 08:00-10:00
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 3 апреля:
Очередь 2.1: 08-10
Очередь 2.2: 08-10
Очередь 4.1: 07-08
Очередь 4.2: 07-08
Очередь 5.1: 10-11
Очередь 6.2: 10-11
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 3 апреля:
1.1 07:00 - 09:00
1.2 07:00 - 09:00
2.1 09:00 - 11:00
2.2 09:00 - 11:00
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 3 апреля:
Очередь 2.1: 7:00-9:00
Очередь 3.1: 9:00-11:00
Очередь 4.1: 7:00-9:00
Очередь 5.1: 9:00-11:00
Графики отключений в Винницкой области
График отключения света в Винницкой области 3 апреля:
Очередь 1.1: 07:00-08:00
Очередь 3.1: 08:00-10:00
Очередь 3.2: 08:00-10:00
Очередь 5.1: 10:00-11:00
Очередь 5.2: 10:00-11:00
График отключения света в Волынской области
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
Напомним, в Украине наблюдается противоречивая ситуация в энергетической сфере . С одной стороны, ясная погода позволяет существенно снизить нагрузку на сеть, с другой – враг продолжает прицельно уничтожать критическую инфраструктуру. В семи областях Украины исчез свет.