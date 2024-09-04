Отключение света зимой: нардеп объяснил, в каком случае возможны ограничения до 8 –10 часов в сутки

Продолжительность отключений света зимой будет зависеть от двух вещей. Во-первых, от температурного режима, который будет храниться на улице. Второй фактор – активная фаза обстрелов с российской стороны.

Об этом сказал украинский предприниматель и народный депутат Сергей Нагорняк в эфире День Live.

Он предполагает: если активной фазы обстрелов не будет и температура будет сохраняться на улице около нуля градусов, то будет от двух до 4-х часов отключений в сутки.

"Однако, если температура будет -10 или -15°C по несколько дней подряд, то "отключения возможны более длительные — от 8 до 10 часов в сутки", — констатировал Нагорный.

Раньше мы писали о том, что в ближайшее время, если мы сами не будем создавать себе пики потребления утром и вечером, можно вообще избежать отключений света.

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