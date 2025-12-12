Отключение света зимой: прогнозы экспертов и худший сценарий для Украины

Будет ли свет в Украине зимой

Армия РФ пытается уничтожить энергетику Украины. Последние атаки 12 декабря лишь усугубили кризис в энергосистеме, особенно в прифронтовых регионах.

Эксперты прогнозируют, что страна этой зимой будет оставаться под угрозой длительных отключений света. Также специалисты предупреждают, что ситуация может резко ухудшиться во время длительных морозов.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

Отключение света в Украине: какая ситуация 12 декабря

В ночь на 12 декабря российские беспилотники атаковали энергообъекты в нескольких регионах, что привело к обесточиванию значительного количества потребителей в Одесской и Донецкой областях. Локальные отключения также зафиксированы в Харьковской области, сообщает «Укрэнерго».

Во всех областях Украины продолжают действовать:

почасовые отключения света для бытовых потребителей;

графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Самая тяжелая ситуация наблюдается в приграничных и прифронтовых регионах

Ограничение потребления электроэнергии в Украине связано со значительными разрушениями энергообъектов, которые обстреливают россияне. В ведомстве отмечают, что армия РФ осуществила восемь массированных атак на украинскую энергосистему с начала 2025 года.

Дефицит мощности будет расти

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в интервью для «Телеграф» рассказал, что российские удары по энергетике нанесли повреждения ключевым объектам по всей Украине, включая Бурштынскую ТЭС, подстанции АЭС и инфраструктуру передачи.

Следствием этого стало ужесточение графиков отключений до 3-4 очередей для населения.

Электростанция

По его словам, главной причиной является критическая нехватка генерирующей мощности, особенно в прифронтовых регионах. Энергетики не успевают восстанавливать разрушенные объекты между атаками.

Для сокращения дефицита Рябцев предлагает массово устанавливать малые энергетические установки, прежде всего в пострадавших областях. Также необходимы решения от власти: погашение задолженности на рынке, стимулы для распределенной генерации и оптимизация перечня защищенных потребителей.

«Сколько будут длиться такие жесткие графики отключений? До тех пор, пока не будет компенсирована потерянная мощность», — резюмировал эксперт.

Украинцам следует готовиться ко многим «темным часам» зимой

Сейчас в некоторых регионах Украины отсутствует свет до 17 часов в сутки. Однако как сообщила глава правительства Юлия Свириденко 11 декабря, ситуация может улучшиться уже в эти выходные.

«Держу на контроле выполнение решения правительства о пересмотре списка критической инфраструктуры. Ожидаем фактической оптимизации потребления электроэнергии на местах от всех ОВА. Объекты распределенной генерации должны полноценно заработать, это поможет пополнить дефицит электроэнергии в сети», — отметила она в Telegram.

Однако накануне в «Укрэнерго» предупреждали, что отключения света в Украине будут продолжаться дольше.

По словам председателя правления Виталия Зайченко, после новых обстрелов продолжительность аварийных отключений света в большинстве областей может вырасти до 12-16 часов в сутки, тогда как ранее они составляли 4-8 часов.

Он отметил, что на восстановление энергосистемы нужны недели, а не дни.

В то же время директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире «Новини.LIVE» отметил, что украинцам следует готовиться к длительным отключениям. По его словам, враг пытается спровоцировать длительные отключения и таким образом давить на украинцев.

В свою очередь, что этой зимой в Украине будет много «темных часов» прогнозирует инвестиционный эксперт, блогер Сергей Фурса. Он отмечает, что россияне стремятся разъединить украинцев и посеять ненависть к энергетикам и участникам мирных переговоров.

«Этой зимой темных часов будет много. И этой темнотой россияне будут пытаться поднять самые темные части нашей души, направить ненависть на энергетиков. На украинских переговорщиков. На саму идею сопротивления россиянам. И наша задача — выдержать. И не дать Путину залезть нам в голову. И не дать себе превратиться в тупых зомби, которые не способны понимать причинно-следственные связи», — подчеркнул эксперт.

Какими будут отключения света в Киеве зимой

Народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко предупреждает, что Киев в течение этой зимы будет сталкиваться со сложной ситуацией по электроэнергии и длительными отключениями света из-за критических российских ударов.

Он подчеркнул, что город дефицитный, и хотя энергетики надеются смягчить графики, риск новых ударов остается.

Блэкаут в Киеве / © Associated Press

Кучеренко отметил, что после российского удара по ключевой подстанции «Киевская» в 30 км от города, столица не может получать дополнительную мощность. Город зависит от Ровенской и Хмельницкой АЭС, а поврежденная подстанция потеряла способность передавать электроэнергию, что привело к длительным отключениям в Киеве.

«Здесь свои блоки были выбиты серьезно, а город дефицитный. Эту зиму будет сидеть (Киев без света, — Ред.). Но графики могут быть разными. Я надеюсь, их смягчат энергетики — пока не прилетит еще раз», — отметил нардеп.

Грозят ли Украине недельные блэкауты этой зимой

Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире «КИЕВ24» заявил, что Киев и область этой зимой останутся в режиме 2-4 очередей отключений. При этом он убежден, что многодневного блэкаута не произойдет.

По его словам, ближайшее похолодание не угрожает системе.

Эксперты не прогнозируют недельные блэкауты в Украине / © Associated Press

Главной проблемой остаются сетевые ограничения: Киев может обеспечить себя лишь на 20-25%, а передать энергию с АЭС сложно из-за уничтожения тепловой и гидрогенерации.

«Трудно передать электрическую энергию с атомных станций для Киева и области. Значительная часть генерации — тепловая и гидро — уничтожена. А сам Киев может обеспечить себя электроэнергией лишь на 20-25%», — подчеркнул специалист.

Эксперт опроверг версию об умышленных ограничениях отдельных регионов, отметив, что основная атака России направлена на восток, юг и столицу.

Каким может быть худший сценарий с отключениями света в Украине

Председатель правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко предупреждает, что наступление длительных морозов может привести к введению аварийных и почасовых отключений электроэнергии по всей Украине.

По его оценке, система может оказаться под критической нагрузкой, если морозы усилятся до -10°C и ниже и продлятся без оттепели минимум неделю.

«Для нас критическим является длительный — где-то не менее недели — период с температурами -10°C и ниже. При этом потребление энергосистемы может вырасти достаточно сильно», — отметил глава «Укрэнерго».

Он отметил, что в таком случае покрыть потребление не удастся ни с помощью импорта, ни собственных резервов. Это приведет не просто к плановым отключениям, а к аварийным отключениям.

Вместе с тем, Зайченко заявил, что при отсутствии новых атак на энергетику ситуация, скорее всего, не ухудшится.

«Вряд ли будет более четырех отключений, если не будет новых ударов по энергетической инфраструктуре. Прогнозы — дело неблагодарное в наше время, потому что мы ежедневно под атаками агрессора», — подытожил он.

Почему в одних областях есть свет, а в других — нет

В «Укрэнерго» рассказали почему в одних регионах Украины ситуация со светом сложная, а в других — отключения совсем недолговременные.

По словам специалистов, причины различий в графиках обесточивания в разных областях страны обусловлены последствиями обстрелов армии РФ. В частности, захватчики систематически уничтожают объекты генерации, наносят удары по инфраструктуре передачи и распределения электричества в прифронтовых и приграничных с Россией регионах.

«Цель врага — не только сделать так, чтобы на определенной территории Украины не было работающих электростанций, но и чтобы передать к ним электроэнергию из других областей было максимально сложно», — отметили энергетики.

Причины различий в графиках обесточиваний в разных областях страны обусловлены последствиями обстрелов армии РФ / © Unsplash

Как объясняют в «Укрэнерго», энергосистема не была рассчитана на нынешние условия, поэтому возможности передачи электроэнергии на сотни километров ограничены.

Чтобы разгрузить магистральные сети, приходится вводить ограничения в регионах, лежащих на пути от станций к дефицитным областям. В тех регионах, через которые мощность не передается, ограничений может не быть, даже возможен ее профицит, который невозможно технически передать в наиболее поврежденные зоны.

Поэтому разница в продолжительности отключений между областями — это не дело «несправедливых» графиков, а следствие российских атак.

Ранее ТСН.ua рассказывал, действительно ли продает Украина свет в Молдову. На днях в соцсетях начали распространяться слухи, что якобы из-за этого в домах украинцев отсутствует электроэнергия.

