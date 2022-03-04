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Угроза ядерной катастрофы в Украине и отключение в РФ определенных сайтов и соцсетей: пять главных новостей за ночь

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Угроза ядерной катастрофы в Украине и отключение в РФ определенных сайтов и соцсетей: пять главных новостей за ночь

Википедия

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять главных новостей за ночь:

  • Российские войска обстреливают Запорожскую АЭС. Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Читать дальше –>
  • Президент Украины Владимир Зеленский из-за пожара на Запорожской АЭС обратился в международное сообщество с призывом не допустить катастрофы. Читать дальше –>
  • В ГСЧС сообщили оперативную информацию об атаке российских захватчиков на Запорожскую АЭС. Читать дальше –>
  • Если на крупнейшей в Европе АЭС — Запорожской произойдет авария, это приведет к мировой катастрофе. Об этом сказал и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец Читать далее –>
  • В России перестали работать сайты некоторых изданий, в том числе "Медуза", "ВВС", "Радио Свобода" и Deutsche Welle, пишущие о войне в Украине. Кроме того, сообщается, что на территории Российской Федерации не работают социальные сети Facebook и Twitter. Пользователи не могут войти на свои аккаунты. Читать дальше –>

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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