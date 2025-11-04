- Дата публикации
Отключение в Украине: когда не будет света 4 ноября
Во вторник, 4 ноября, с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 в Украине будут действовать кое-где графики почасовых отключений.
Из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины применяются отключения . Ограничения будут действовать с утра, днем и вечером.
Об этом сообщает Минэнерго.
Как отмечается, сегодня в периоды с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 в некоторых регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений. Остаются и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
«Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнайте на страницах облэнерго вашего региона», — говорится в сообщении.
Украинцев призвали экономно использовать электроэнергию в течение всего дня. Это особенно важно в пиковые часы потребления утром и вечером. Рациональное потребление поможет снизить нагрузку на систему.
Ранее речь шла о том, что 4 ноября в Киевской области будут действовать плановые графики отключений света.