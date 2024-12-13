Отключений будет гораздо больше: в "Укрэнерго" изменили графики на 13 декабря

Облэнерго уже меняют графики, они ужесточаются.

Из-за массированной ракетной атаки утром 13 декабря в Украине изменили графики отключений света. Именно поэтому объемы ограничений будут продолжительнее.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

"Из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты — объем применения мер ограничения потребления сегодня увеличен", — говорится в сообщении.

С актуальным графиком отключений можно ознакомиться на сайте или официальных страницах облэнерго в том или ином населенном пункте.

Заметим, что облэнерго уже изменяют графики отключения света. Известно, что в Киеве произошли экстренные отключения. Проблемы с электричеством также фиксируют в Тернополе.

Как сообщалось, ДТЭК обновил графики для ряда областей — Киевской, Одесской и Днепропетровской, а также Киева.

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