Отключений света будет много: "Укрэнерго" сообщило о графиках на 14 декабря

В Украине в субботу, 14 декабря, будут действовать графики отключения света. Облэнерго будут задействовать одновременно одну и две очереди

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут следующими:

00:00 – 13:00 – одна очередь отключений;

13:00 – 17:00 – две очереди отключений;

17:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности продлятся с 06:00 до 22:00.

Энергетики отмечают, что причина введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре и декабре. В настоящее время на объектах продолжаются ремонтные работы.

"Время применения и объем ограничений в течение суток может измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", — отмечают в "Укрэнерго".

Напомним, утром 13 декабря РФ мощно ударила по объектам энергетики в разных регионах страны. Повреждения получили энергообъекты. Из-за российского удара было увеличено количество очередей графика почасовых отключений.

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