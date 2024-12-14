Отключений света будет много: "Укрэнерго" сообщило о графиках на 14 декабря

Ограничения продолжаются с 00:00.
В Украине в субботу, 14 декабря, будут действовать графики отключения света. Облэнерго будут задействовать одновременно одну и две очереди
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут следующими:
- 00:00 – 13:00 – одна очередь отключений;
- 13:00 – 17:00 – две очереди отключений;
- 17:00 – 22:00 – одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности продлятся с 06:00 до 22:00.
Энергетики отмечают, что причина введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре и декабре. В настоящее время на объектах продолжаются ремонтные работы.
"Время применения и объем ограничений в течение суток может измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", — отмечают в "Укрэнерго".
Напомним, утром 13 декабря РФ мощно ударила по объектам энергетики в разных регионах страны. Повреждения получили энергообъекты. Из-за российского удара было увеличено количество очередей графика почасовых отключений.
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