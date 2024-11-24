Отключений света станет еще меньше: в ДТЭК сообщили хорошие новости

Сегодня, 24 ноября, отключений света должно стать меньше. В частности, речь идет о Киеве, Киевщине, Днепропетровщине и Одесщине.

Об этом пишет ДТЭК.

Отключение света

Отключение света

Отключение света

Отключение света

Как отмечается, от Укрэнерго поступили новые команды, согласно которым уменьшился объем отключений на 24 ноября.

"В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале. Подписывайтесь и поделитесь, пожалуйста, с родственниками и друзьями", — отметили в ведомстве.

Напомним, в воскресенье, 24 ноября, в Украине будет применена одна очередь отключений. Графики отключения света будут действовать всего несколько часов. Украинским потребителям будут ограничивать электроснабжение с 14:00 до 18:00.

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