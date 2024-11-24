Отключений света станет еще меньше: в ДТЭК сообщили хорошие новости

Ситуация в энергосистеме позволяет еще уменьшить объем отключений.
Сегодня, 24 ноября, отключений света должно стать меньше. В частности, речь идет о Киеве, Киевщине, Днепропетровщине и Одесщине.
Об этом пишет ДТЭК.
Как отмечается, от Укрэнерго поступили новые команды, согласно которым уменьшился объем отключений на 24 ноября.
"В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале. Подписывайтесь и поделитесь, пожалуйста, с родственниками и друзьями", — отметили в ведомстве.
Напомним, в воскресенье, 24 ноября, в Украине будет применена одна очередь отключений. Графики отключения света будут действовать всего несколько часов. Украинским потребителям будут ограничивать электроснабжение с 14:00 до 18:00.
Читайте также: