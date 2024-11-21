Отключения электроэнергии неизбежны: эксперт рассказал о состоянии энергосистемы в Украине

Энергетики исследуют ситуацию со светом.
Из-за значительного похолодания и мокрого снега состояние энергосистемы Украины ухудшилось.
Об этом рассказал директор центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире КИЕВ24.
По его словам, из-за погодных условий отключений электроэнергии в домах не миновать.
"В результате обстрелов уменьшилась способность системы передавать электроэнергию в некоторые регионы. Кроме того, меняется погода и поэтому усложнился процесс ремонта и еще это приводит к дополнительным обрывам", — добавил эксперт.
Энергетики исследуют ситуацию со светом и через несколько часов график блекаутов будет уточнен.
Напомним, подорожает ли электроэнергия в Украине.
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