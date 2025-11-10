"Отключения могут быть постоянными": СМИ описали мрачную ситуацию со светом

Отключение света / © ТСН.ua

Массированная атака России по Украине в ночь на 8 ноября привела к полной потере генерации государственной компании «Центрэнерго» и существенному повреждению других объектов энергетической и газовой инфраструктуры. Эксперты предупреждают, что энергосистема потеряла не менее 1 ГВт мощности, а отключения света будут надолго.

Об этом говорится в статье «Экономической правды».

Ночь на 8 ноября стала одной из самых тяжелых для украинской энергосистемы. Наибольшие потери понесла госкомпания «Центрэнерго», которая фактически потеряла всю генерацию. Российские ракеты уничтожили Змиевскую ТЭС в Харьковской области и Трипольскую ТЭС в Киевской области.

По информации издания, под вражеский обстрел той же ночью попала и Приднепровская ТЭС компании ДТЭК, которая также подверглась серьезным разрушениям. Кроме того, враг традиционно атаковал объекты «Укрэнерго» и облэнерго, отвечающие за передачу и распределение электроэнергии.

Под удар попала и гидроэнергетика. Сообщалось об атаке ракетами и дронами по Кременчугской ГЭС в Светловодске на Кировоградщине. Последствия удара почувствовала крупнейшая местная громада.

По словам источников издания в Кабинете министров, во время атаки 8 ноября повреждения также получили объекты газового и нефтяного секторов. В частности, пострадали компании «Укргазвыдобування», «Укрнафта» и Smart Energy. На одном из предприятий в Харьковской области погиб работник.

«Били по нефти и по газу, баллистикой и дронами. Повреждения существенные», — сообщил собеседник в правительстве, не раскрывая подробностей.

Для «Нафтогаза» это уже девятый целенаправленный удар по газовой инфраструктуре с начала октября. Глава группы Сергей Корецкий отметил, что специалисты постепенно стабилизируют работу системы, но процесс требует времени.

Графики отключений света — надолго

По оценкам энергетиков, дефицит электроэнергии будет только расти.

«Морозов еще нет, а генерации уже не хватает. Дальше будет только сложнее. Если мы пройдем зиму на двух очередях отключений — это будет огромный успех», — подчеркнул представитель одной из госкомпаний.

Представитель правительства подтвердил, что из-за последней атаки энергосистема потеряла по меньшей мере 1 гигаватт мощностей.

«Кое-что уже возвращается, что-то удастся включить в ближайшее время, но часть мощностей, боюсь, быстро восстановить не удастся», — отметил он.

В Министерстве энергетики также признают, что отмена графиков отключений света пока не рассматривается. Энергетики работают в усиленном режиме, однако ремонт поврежденных объектов требует времени.

«Даже для мелких ремонтов нужно выключать оборудование, иначе система не запустится стабильно», — объяснила глава Минэнерго Светлана Гринчук.

Специалисты отрасли подтверждают, что отключения будут продолжаться долго.

«Повреждены подстанции, соединяющие атомные станции с энергосистемой. Нет Трипольской и Змиевской ТЭС. Дефицит надолго — генерацию быстро не восстановишь«, — отметил один из собеседников.

По его словам, сейчас трудно спрогнозировать масштабы отключений.

«Никто сегодня не даст точного прогноза по отключениям — все зависит от интенсивности атак и разрушений. Но можно предположить, что ситуация будет примерно следующей. После массированных атак вроде последней, в течение нескольких недель будет продолжаться восстановление — в это время страна живет в режиме 3-4 очередей отключений. Далее — возможна стабилизация до двух очередей, а затем и до одной очереди. Это оптимистичный сценарий. Но опять же все зависит от обстрелов», — объяснил источник.

«Но это не касается приграничных и прифронтовых областей, которые будут оставаться в сложном положении всю зиму — там удары и отключения могут быть постоянными«, — отмечается в статье.

Напомним, накануне Гринчук сообщила, что массированная атака баллистическими ракетами 8 ноября нанесла беспрецедентные значительные повреждения энергетической инфраструктуре, что привело к введению графиков отключений в ряде регионов. Министр отметила, что отказаться от графиков пока невозможно, поскольку они являются вынужденной и необходимой мерой для проведения ремонтных работ и стабилизации энергосистемы. Хотя ситуация частично стабилизирована, восстановительные работы затруднены из-за постоянных воздушных тревог. Для облегчения ситуации и последующего отказа от графиков в регионах разворачиваются альтернативные источники питания и малые блочные котельные.