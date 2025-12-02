Отключения могут застать врасплох: энергетик назвал области, где сложная ситуация со светом

Лампочка / © УНИАН

Самая сложная ситуация со светом в Черниговской и Одесской областях. Кроме того, тяжелая ситуация и в прифронтовых регионах .

Об этом сообщил и.о. главы "Госэнергонадзора" Анатолий Замулко, пишет РБК.Украина .

По его словам, на 2 декабря проблемы с электроснабжением фиксируют на Черниговщине и Одесщине.

"Определенные сети имеют ограниченный ресурс, и применяется более длинные очереди по отключению, чтобы провести ремонтные работы", - отметил Замулко.

Днепропетровская и Харьковская области также являются регионами, где введение аварийных отключений может произойти в любую минуту.

"На сегодняшний день вся наша прифронтовая территория действительно страдает от отключений. Но стабилизация непременно придет. Я так думаю, что мы зайдем в те отключения, которые для себя запланировали", - подчеркнул Замулко.

Как сообщили в "Укрэнерго", ночью на 2 декабря россияне ударили по энергетике в нескольких регионах Украины. Утром фиксировали обесточенные в Одесской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях. Кроме того, за сутки во всех регионах введены графики отключения света.

Напомним, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев отмечает, что графики отключения света могут исчезнуть при одном условии - РФ прекратит обстреливать энергетическую инфраструктуру. Однако даже при новых ударах ситуация может быть контролируемой.