Отключения продолжатся: "Укрэнерго" предупредило, где будут действовать графики 4 января
В воскресенье, 4 января, в большинстве регионов Украины будут действовать ограничения населения и промышленности.
В воскресенье, 4 января, энергетики вынуждены снова прибегнуть к ограничениям потребления электроэнергии. Ситуация в энергосистеме остается сложной, поэтому балансировать генерацию и потребление приходится посредством отключений .
О введении ограничений на 4 января сообщило НЭК «Укрэнерго».
Кого и как будут выключать
По распоряжению диспетчерского центра, завтра меры ограничения потребления будут касаться большинства регионов страны.
Будут применять два типа графиков:
Графики почасовых отключений (ГПО) – для бытовых потребителей (население).
Графики ограничения мощности (ГОП) – для промышленных предприятий и бизнеса.
Основная причина – последствия массированных ракетно-дроновых атак России на украинские энергообъекты. Система все еще восстанавливается и ей не хватает мощности покрыть потребление в полном объеме.
Где узнать свой график
В «Укрэнерго» отмечают: ситуация в энергосистеме динамичная и может изменяться.
Точное время и объем отключений по вашему конкретному адресу необходимо проверять на официальных сайтах или страницах в соцсетях вашего облэнерго.
Энергетики также обратились к украинцам с просьбой:
«Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно!»
Это поможет снизить нагрузку на сеть и избежать аварийных ситуаций.
Напомним, ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, и гражданам следует готовиться к тому, что графики отключений будут действовать до конца зимы . В настоящее время экспертная среда и правительство рассматривают три основных сценария прохождения отопительного сезона, которые зависят от интенсивности вражеских обстрелов.