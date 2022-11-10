Отключения света 10 ноября будут по всей Украине: график

Свет будут отключать по графику.
В четверг, 10 ноября, по всей Украине будут применяться плановые стабилизационные отключения света. Однако самый большой объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.
Об этом предупредили в "Укрэнерго".
Режим отключений будет действовать:
- С 06:00 до 24:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.
- С 09:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00 во всех остальных областях Украины.
Стоит отметить, что аварийные отключения в течение дня не предусматриваются.
Графики отключения света в Украине:
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- Киев
- Киевская область
- Харьков
- Одесса
- Львов
- Херсон
- Винница
- Запорожье
- Чернигов
- Ужгород
- Полтава
- Хмельницкий
- Луцк
- Тернополь
- Кропивницкий
- Житомир
- Сумы
- Черкассы
- Николаев
- Черновцы
- Ровно
- Ивано-Франковск
Напомним, в Верховной Раде обещают, что ситуация с электроэнергией должна улучшиться до конца текущей недели, 13 ноября, или в начале следующей. По словам главы комитета Совета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, продолжительность отключений уже уменьшилась.
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