Отключения света 10 ноября будут по всей Украине: график

Свет будут отключать по графику.

В четверг, 10 ноября, по всей Украине будут применяться плановые стабилизационные отключения света. Однако самый большой объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Об этом предупредили в "Укрэнерго".

Режим отключений будет действовать:

С 06:00 до 24:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. С 09:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00 во всех остальных областях Украины.

Стоит отметить, что аварийные отключения в течение дня не предусматриваются.

Графики отключения света в Украине:

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Напомним, в Верховной Раде обещают, что ситуация с электроэнергией должна улучшиться до конца текущей недели, 13 ноября, или в начале следующей. По словам главы комитета Совета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, продолжительность отключений уже уменьшилась.

Полезные советы, чтобы не сжечь проводку и щитовые при включении света

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