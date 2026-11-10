ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
177
Время на прочтение
1 мин

Отключения света 11 ноября: сколько часов не будет электричества в регионах

Операторы распределения электроэнергии анонсировали графики почасовых отключений света на среду, 11 ноября, для столицы и областей Украины.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Отключения света в Украине

Отключения света в Украине 11 ноября будут продолжаться в течение всех суток / © Фото из открытых источников

В части регионов Украины в среду, 11 ноября, будут круглосуточно действовать плановые отключения электроэнергии. Причина отключений света — последствия вражеских атак на энергосистему.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев», — говорится в сообщении.

Одновременно будут отключаться от 1,5 до 4 очередей. Актуальные почасовые графики публикуют региональные облэнерго и ДТЭК.

Новость дополняется.

Напомним, во вторник, 10 ноября российские войска атаковали энергетические объекты в восьми областях Украины, что привело к аварийным обесточениям. Самая сложная ситуация с утра сложилась в Киевской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях — там вынужденно применили графики аварийных отключений.

Новость дополняется
Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie