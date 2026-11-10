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- Украина
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Отключения света 11 ноября: сколько часов не будет электричества в регионах
Операторы распределения электроэнергии анонсировали графики почасовых отключений света на среду, 11 ноября, для столицы и областей Украины.
В части регионов Украины в среду, 11 ноября, будут круглосуточно действовать плановые отключения электроэнергии. Причина отключений света — последствия вражеских атак на энергосистему.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
«Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев», — говорится в сообщении.
Одновременно будут отключаться от 1,5 до 4 очередей. Актуальные почасовые графики публикуют региональные облэнерго и ДТЭК.
Новость дополняется.
Напомним, во вторник, 10 ноября российские войска атаковали энергетические объекты в восьми областях Украины, что привело к аварийным обесточениям. Самая сложная ситуация с утра сложилась в Киевской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях — там вынужденно применили графики аварийных отключений.