Графики отключения света 11 ноября в столице, на Киевщине, Одесчине, Днепропетровщине: когда не будет электроэнергии

Из-за продолжения ремонтно-восстановительных работ в энергосистеме после массированных российских обстрелов во вторник, 11 ноября, в ряде областей Украины будут действовать стабилизационные графики почасовых отключений электроэнергии. В частности, опубликованы графики почасовых отключений в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом пишет ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в Киеве на 11 ноября. / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине на 11 ноября. / © ДТЕК

График отключения в Одесской области

График отключения в Одесской области на 11 ноября / © ДТЕК

График отключения в Днепропетровской области

График отключения на Днепропетровщине на 11 ноября / © ДТЕК

Напомним, министерша энергетики Светлана Гринчук заявила, что энергосистема работает с дефицитом. Из-за атак баллистики «ситуация может ухудшаться».

Также энергетический эксперт Геннадий Рябцев прогнозирует, что из-за масштабных российских ударов по энергосистеме почасовые отключения света в 12 регионах могут продолжаться и дальше — ориентировочно до трех очередей. В прифронтовых областях ситуация может быть еще более сложной из-за риска более длинных и аварийных отключений.