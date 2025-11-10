- Дата публикации
Графики отключения света 11 ноября в столице, на Киевщине, Одесчине, Днепропетровщине: когда не будет электроэнергии
ДТЭК обновил информацию об отключении света в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.
Из-за продолжения ремонтно-восстановительных работ в энергосистеме после массированных российских обстрелов во вторник, 11 ноября, в ряде областей Украины будут действовать стабилизационные графики почасовых отключений электроэнергии. В частности, опубликованы графики почасовых отключений в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.
Об этом пишет ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света в Киевской области
График отключения в Одесской области
График отключения в Днепропетровской области
Напомним, министерша энергетики Светлана Гринчук заявила, что энергосистема работает с дефицитом. Из-за атак баллистики «ситуация может ухудшаться».
Также энергетический эксперт Геннадий Рябцев прогнозирует, что из-за масштабных российских ударов по энергосистеме почасовые отключения света в 12 регионах могут продолжаться и дальше — ориентировочно до трех очередей. В прифронтовых областях ситуация может быть еще более сложной из-за риска более длинных и аварийных отключений.