Новые графики отключения света на 23 октября
Компания ДТЭК сообщила об обновлении графиков отключения электроэнергии для Киева и Днепропетровщины.
Для Киева и Днепропетровской области обновили стабилизационные графики отключения света на 23 октября.
Об этом сообщили в ДТЭК.
«Киев: обновленные графики отключений на 23 октября», — указано в заявлении.
Такое же сообщение опубликовано и по Днепропетровщине.
В ДТЭК пообещали в случае изменений, оперативно сообщать о них в своем телеграм-канале.
Графики отключения света в Киеве 23 октября
Графики отключения света в Днепропетровской области 23 октября
Напомним, ранее в «Укрэнерго» сообщили, что 23 октября с 7:00 до 23:00 в 12 областях страны будут действовать графики почасовых отключений света из-за последствий российских атак. Анонсировалось, что электроэнергию будут отключать до трех очередей одновременно. Также применены графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.