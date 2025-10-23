Новые графики отключения света на 23 октября

Отключение света / © УНИАН

Дополнено новыми материалами

Для Киева и Днепропетровской области обновили стабилизационные графики отключения света на 23 октября.

Об этом сообщили в ДТЭК.

«Киев: обновленные графики отключений на 23 октября», — указано в заявлении.

Такое же сообщение опубликовано и по Днепропетровщине.

В ДТЭК пообещали в случае изменений, оперативно сообщать о них в своем телеграм-канале.

Графики отключения света в Киеве 23 октября

© ДТЕК

© ДТЕК

Графики отключения света в Днепропетровской области 23 октября

© ДТЕК

© ДТЕК

Напомним, ранее в «Укрэнерго» сообщили, что 23 октября с 7:00 до 23:00 в 12 областях страны будут действовать графики почасовых отключений света из-за последствий российских атак. Анонсировалось, что электроэнергию будут отключать до трех очередей одновременно. Также применены графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.