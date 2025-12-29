ТСН в социальных сетях

Украина
130
1 мин

Отключения света 29 декабря: сколько людей до сих пор обесточены на Киевщине и в других областях

«Укрэнерго» отметило, что в части регионов графики почасовых отключений пока не действуют из-за применения аварийных мероприятий.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

В большинстве регионов Украины 29 декабря действуют почасовые графики отключений света и в отдельных областях — аварийные отключения электроэнергии. В Киевской области до сих пор обесточенными остаются около 9000 абонентов.

Об этом сообщило «Укрэнерго».

Из-за предыдущих российских атак на энергосистему Украины, 29 декабря в большинстве областей вынужденно применяются почасовые отключения света для всех категорий потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

В Киеве и области продолжается ликвидация последствий массированной ракетно-дроновой атаки энергообъекты. По состоянию на утро понедельника обесточенными остаются около 9000 абонентов на Киевщине.

Аварийно-восстановительные работы круглосуточно продолжаются в каждом из регионов, пострадавших от вражеских ударов.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины в отдельных регионах сейчас применены аварийные отключения света. Обнародованные до того графики почасовых отключений в этих регионах не действуют.

Из-за непогоды на утро полностью или частично без электроэнергии оказались 215 населенных пунктов. Ремонтные бригады облэнерго работают во всех пострадавших от непогоды областях.

К слову, эксперт по энергетике Андриан Прокип прогнозирует, что в течение ближайших двух-трех недель смягчения графиков отключений в Украине не произойдет. Из-за морозов, роста спроса и риска новых российских атак обесточивания могут продолжаться до 12 — 16 часов в сутки.

