- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 130
- Время на прочтение
- 1 мин
Отключения света 29 декабря: сколько людей до сих пор обесточены на Киевщине и в других областях
«Укрэнерго» отметило, что в части регионов графики почасовых отключений пока не действуют из-за применения аварийных мероприятий.
В большинстве регионов Украины 29 декабря действуют почасовые графики отключений света и в отдельных областях — аварийные отключения электроэнергии. В Киевской области до сих пор обесточенными остаются около 9000 абонентов.
Об этом сообщило «Укрэнерго».
Из-за предыдущих российских атак на энергосистему Украины, 29 декабря в большинстве областей вынужденно применяются почасовые отключения света для всех категорий потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
В Киеве и области продолжается ликвидация последствий массированной ракетно-дроновой атаки энергообъекты. По состоянию на утро понедельника обесточенными остаются около 9000 абонентов на Киевщине.
Аварийно-восстановительные работы круглосуточно продолжаются в каждом из регионов, пострадавших от вражеских ударов.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины в отдельных регионах сейчас применены аварийные отключения света. Обнародованные до того графики почасовых отключений в этих регионах не действуют.
Из-за непогоды на утро полностью или частично без электроэнергии оказались 215 населенных пунктов. Ремонтные бригады облэнерго работают во всех пострадавших от непогоды областях.
К слову, эксперт по энергетике Андриан Прокип прогнозирует, что в течение ближайших двух-трех недель смягчения графиков отключений в Украине не произойдет. Из-за морозов, роста спроса и риска новых российских атак обесточивания могут продолжаться до 12 — 16 часов в сутки.