Отключения света будут продолжаться и весной - эксперт объяснил ситуацию

Отключение света / © unsplash.com

Реклама

Ограничения электроснабженияв Украине сохранятся даже при улучшении погодных условий, а с середины марта ситуация может усложниться из-за начала активных ремонтов на энергетических объектах, в частности на атомных электростанциях.

Об этом заявил Юрий Корольчук, эксперт по вопросам энергетики в эфире КИЕВ24

"Когда я говорю, что погодные условия улучшатся и это позволит улучшить ситуацию в энергосистеме, это не означает, что ограничений электроэнергии не будет. Я также видел такие прогнозы, и они, к сожалению, являются ложными, что ограничений электроэнергии вообще не будет. Они останутся.", - отметил Корольчук.

Реклама

По его словам, в предыдущие годы в весенние месяцы - марте, апреле и мае - отключения электроэнергии или отсутствовали, или имели значительно меньший масштаб.

"В последние два года, как правило, там отключения электроэнергии не должно было бы быть, их было меньше. Но, собственно, в силу того, что повреждения есть тепловых электростанций значительные, подстанций", - пояснил эксперт.

Корольчук сообщил, что с середины марта в энергосистеме начнутся активные ремонтные работы.

"Фактически с середины марта начнут активные ремонтные работы, чтобы вы это понимали. И будут выводить сразу в оперативном таком динамичном режиме блоки АЭС в ремонт", - сказал он.

Реклама

По его словам, планируется вывод двух энергоблоков в долгосрочный ремонт.

"Более того, там есть такой план - вывести вообще два блока в долгосрочный ремонт, то есть такой правильный ремонт", - отметил Корольчук.

Он отметил, что предыдущая практика краткосрочных ремонтов не позволяла полноценно восстанавливать оборудование.

"У нас раньше был такой полуправильный ремонт. Когда за три недели ремонтируют блок - это невозможно, это нереально. Это была более профилактическая система осмотра, констатация определенных проблем, заранее оценка и замена топлива. А такие ремонтные работы, к сожалению, они как бы не успевали за время провести", - пояснил эксперт.

Реклама

Корольчук также прокомментировал роль солнечной генерации в энергосистеме.

"Солнечная генерация нас выручала уже два года, и я думаю, третий год будет выручать", - отметил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что она не способна полностью компенсировать дефицит электроэнергии.

"Но выручать - это не значит, что она сможет заменить все наши потребности. В пиковый, плотный банковский период так не сможет", - резюмировал Корольчук.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что "Укрэнерго" анонсировало отключение электроэнергиииз-за последствий вражеских обстрелов в большинстве регионов страны.