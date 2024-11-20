Отключения света: для 6 областей сократили или отменили графики

В частности, графики отменены в Харьковской и Сумской областях.

"Укрэнерго" сократило или вообще отменило на 20 ноября графики отключений света для ряда областей.

Об этом свидетельствует информация на сайтах облэнерго.

Так, в компании "Укрэнерго" распорядились на 20 ноября применить одну очередь отключений света вместо одной-двух, как было в предыдущие дни. Кроме того, в части областей были отменены графики отключений, в частности – в Харьковской и Сумской.

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"Утро начинаем с хорошей новости. В Харьковской области отменено применение графика почасовых отключений", – сообщили в "Харьковоблэнерго".

Отменены графики отключений света и в тех областях, где они не действовали 18-19 ноября: Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской.

"В 07:23 20.11.24 получено распоряжение диспетчера НЭК "Укрэнерго" об отмене ГПО на 20.11.24 г. до отдельной команды", — сообщили в "Закарпатьеоблэнерго".

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