Отключения света из-за похолодания — будут или нет: ответ председателя энергетического комитета Рады

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус рассказал, что существует вероятность введения графиков отключений света из-за значительного похолодания в Украине.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Есть вероятность, но она достаточно низкая. Эта вероятность обычно зависит от того, какими будут ракетные атаки по украинской энергосистеме. Поэтому полностью исключать такое невозможно. Если будет массированая атака, когда будут десятки ракет разного типа и дронов лететь по нашим энергетическим объектам, то какая-то вероятность этого существует. Но мы видим, что сегодня почти середина января и мы обходимся без этого", — сказал Андрей Герус.

Он добавил, что россиянам в любом случае сейчас не удастся так просто поразить энергетические объекты Украины.

"У нас есть определенный запас прочности, есть определенные запасы оборудования", – добавил он.

Напомним, ранее директор энергетических программ "Разумков Центра" Владимир Омельченко также рассказал, что из-за морозов в Украине могут быть задействованы плановые отключения электроэнергии. Но эта вероятность пока низкая.

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