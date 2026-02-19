Отключения света летом могут быть еще хуже: эксперт встревожил прогнозом для Украины

Отключение света летом / © ТСН

Если весной Россия снизит интенсивность ударов по украинской энергосистеме, страна сможет относительно стабильно пройти летний период без масштабных блэкаутов. В то же время существует риск, что ситуация с отключениями света летом может осложниться.

Об этом заявил бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, сообщает NV.

«Если россияне действительно потеряют аппетит к обстрелам, то, думаю, мы способны пройти лето без особых проблем. Я имею в виду, что каких-то катастрофических уровней отключений не будет. Они могут быть, но не будут такими болезненными, как, например, летом 2024-го», — отметил Кудрицкий.

Отключение света летом — прогноз

В то же время, по его словам, возможен и другой сценарий — продолжение массированных атак на энергетическую инфраструктуру.

«В такой ситуации у нас могут быть достаточно неприятные отключения во время периода летней жары. После того, как закончится паводок и, соответственно, уменьшится водность Днепра и Днестра, уменьшится производство электроэнергии на гидроэлектростанциях (ГЭС). Это бывает обычно после мая. И вот период, когда начинается летняя жара, у ГЭС меньше ресурса, чтобы производить электроэнергию, потому что меньше воды», — отметил Кудрицкий.

Он также напомнил, что атомные электростанции в этот момент находятся в фазе перезагрузки топлива и ремонтов. Именно тогда, при условии интенсивных атак, россияне могут создать определенные проблемы, подобные тем, что были летом 2024 года.

Для подготовки к следующей зиме мало времени

Экс-глава «Укрэнерго» подчеркнул, что не разделяет мнение о значительном запасе времени до следующей зимы. Он отметил, что такое утверждение имеет смысл только с точки зрения бытовых потребителей, поскольку для них еще достаточно времени, чтобы приобрести бензиновый генератор для частного дома или позаботиться о зарядных станциях типа EcoFlow и других средствах собственной автономности. По мнению специалиста, только с этой точки зрения время действительно есть.

«Но с точки зрения энергосистемы, те восемь-девять месяцев, которые остаются, это очень мало. И на самом деле, если посмотреть на сроки, которые необходимы для развертывания децентрализованной генерации (а это шесть-десять месяцев), и добавить их к сегодняшнему дню, то поймем, что мы уже опаздываем, чтобы максимально подготовиться к следующей зиме. В плане именно развертывания этой децентрализованной генерации», — пояснил Кудрицкий.

Что следует сделать правительству?

По его словам, одной из ключевых задач правительства должно стать быстрое введение новых мощностей в течение весны, лета и осени, чтобы к следующему отопительному сезону страна была лучше обеспечена децентрализованной генерацией.

Специалист также отметил важность дальнейшей дерегуляции, в частности упрощение подключения к сетям облэнерго и «Укрэнерго».

«Это упростит инвесторам жизнь, ускорит введение новых мощностей и будет стимулировать привлечение новых инвестиций в сектор. Государству это ничего не будет стоить, а сделать можно реально очень хорошее дело», — отметил Кудрицкий.

Графики отключений света в Украине — прогнозы экспертов

Напомним, ранее эксперт Юрий Корольчук отметил, что постоянные атаки РФ на энергосистему и сложность ремонтов ставят под угрозу стабильность поставок в Украине. Специалист прогнозирует, что существенного улучшения ситуации со светом не стоит ждать даже к следующему отопительному сезону. Несмотря на сезонное облегчение весной и летом, дефицит будет сохраняться, а подготовка к зиме будет зависеть исключительно от восстановления имеющихся объектов. Альтернативные источники смогут запитать только критическую инфраструктуру, поскольку развитие новой сети будет продолжаться по меньшей мере до 2028 года.

По словам эксперта Александра Харченко, энергосистема Украины остается устойчивой, и уже в апреле-июне благодаря теплу и низкому потреблению графики отключений могут полностью отменить. Однако в июле и августе дефицит вернется из-за жары, работы кондиционеров и плановых ремонтов энергоблоков АЭС. Харченко отметил, что полный отказ от ограничений в долгосрочной перспективе по оптимистическому сценарию возможен только через 3 года, а по реалистичному — через 4-5 лет, ближе к 2030 году.