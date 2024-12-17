Отключения света по 4-8 часов могут стать регулярными – энергетический эксперт

Недавняя отмена отключений стала возможной благодаря повышению температуры воздуха, однако это, вероятно, временное явление.

Украинцам скорее всего придется столкнуться с постоянным дефицитом электроэнергии и отключениями света на 4-8 часов ежедневно.

Об этом предупредил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире "День LIVE".

По его словам, недавняя отмена отключений стала возможной благодаря повышению температуры воздуха, однако это, вероятно, временное явление.

"При температурах выше нуля вероятность отключений уменьшается, тогда как при температурах ниже -15°С могут возникать серьезные проблемы. Эти проблемы будут и после каждого вражеского удара, несмотря на улучшение защиты энергообъектов", — пояснил Рябцев.

Напомним, что в Украине ввели новые графики отключения света. Эксперты говорят об упрощении системы отключений, однако украинцы не слишком довольны новым распределением очередей.