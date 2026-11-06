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Отключения света продлятся все сутки: где будут действовать графики и сколько очередей
В Украине будут введены графики отключения света объемом до четырех очередей.
В части областей Украины будут действовать графики отключения света как для бытовых потребителей, так и для промышленности.
Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».
Отключение света 7 ноября — что известно
В течение всех суток, с 00:00 до 23:59, в регионах будут применять графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей. В этот же период для промышленных предприятий будут действовать графики ограничения мощности.
В компании отмечают, что причиной введения вынужденных ограничений послужили последствия массированных российских атак на украинские энергетические объекты.
В энергетической компании предостерегают, что из-за угрозы новых российских обстрелов ситуация со светом может изменяться. Украинцев призывают следить за графиками на сайтах своих облэнерго и экономно использовать электроэнергию, когда она появляется.
Отключение света в Украине — последние новости
Напомним, в Украине были введены графики отключения света на 6 ноября. Ситуация в ряде регионов сложная. В Киеве графики не действуют.
Также в Житомире вводится жесткая экономия электроэнергии: в городе выключают уличную подсветку и останавливают движение троллейбусов и трамваев.
Ранее мы писали, что аварийные отключения света в Украине отменяются и вскоре вводятся снова, но на это есть причина. Какие-либо ограничения потребления электроэнергии применяются из-за российских ударов по украинской энергосистеме.