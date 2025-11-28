ТСН в социальных сетях

Отключения света продолжатся: где и когда не будет электроснабжения 29 ноября

По указанию «Укрэнерго» графики отключений в пятницу будут применяться на протяжении всех суток.

Отключение света 29 ноября

Отключение света 29 ноября / © ТСН.ua

В субботу, 29 ноября, по всей территории Украины введут почасовые графики отключений света.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Графики почасовых отключений:

  • с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 2,5 очереди.

Графики ограничения мощности:

  • с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

«Укрэнерго» предупреждает, что в течение суток графики отключения света могут измениться. Точные часы отключения по своему региону и адресу можно узнать на сайтах региональных облэнерго и ДТЭК. Также графики отключений публикуют СМИ, пресс-службы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.

В «Укрэнерго» также призвали абонентов экономно потреблять электроэнергию, когда свет появляется по графику.

Напомним, энергетический эксперт Геннадий Рябцев предупредил, что украинцев ждут новые отключения. Он назвал единственный способ сократить отключения света, но его до сих пор не внедряют.

