Отключения света снова возвращаются: где и когда не будет электричества 30 июня

Отключение света 30 июня / © ТСН.ua

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В Украину возвращаются графики отключения света — завтра, 30 июня, во всех регионах будут выключать электричество.

Об этом передает «Укрэнерго».

Графики почасовых отключений для бизнеса

Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет продолжаться: 17:00 — 22:00.

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Отключение для бытовых потребителей

17:00 – 22:00 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1 очереди).

Причина введения ограничений — значительный рост уровня энергопотребления из-за жаркой погоды.

Впрочем, применение и объем ограничений в течение суток может измениться. Поэтому Укрэнерго призывает потребителей следить за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго регионов в соцсетях.

Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

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Ранее эксперт объяснил, почему в Украине снова вводят отключение света.

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