Отключения света снова возвращаются: графики на 9 апреля

Отключение света в Украине 9 апреля

В Страстной четверг, 9 апреля, в Украине будут применяться отключения света.

Об этом передает «Укрэнерго».

В четверг во всех регионах Украины вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления.

Графики почасовых отключений:

с 07:00 до 23:00 — графики ограничения мощности для промышленных потребителей,

с 07:00 до 22:00 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Причина отключений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Впрочем, применение и объем ограничений в течение суток может измениться. Поэтому «Укрэнерго» призывает потребителей следить за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго регионов в соцсетях.

Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

