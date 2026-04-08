Отключения света снова возвращаются: графики на 9 апреля

В Украину возвращаются отключения электроэнергии — по распоряжению «Укрэнерго» завтра, 9 апреля, во всех областях снова будут отключать свет.

Отключение света в Украине 9 апреля

В Страстной четверг, 9 апреля, в Украине будут применяться отключения света.

Об этом передает «Укрэнерго».

В четверг во всех регионах Украины вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления.

Графики почасовых отключений:

  • с 07:00 до 23:00 — графики ограничения мощности для промышленных потребителей,

  • с 07:00 до 22:00 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Причина отключений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Впрочем, применение и объем ограничений в течение суток может измениться. Поэтому «Укрэнерго» призывает потребителей следить за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго регионов в соцсетях.

Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

Ранее в «Укрэнерго» объяснили, почему стали отключать свет в апреле.

