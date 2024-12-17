Отключения света снова возвращаются: когда и где не будет электричества 18 декабря

В среду, 18 декабря, по указанию "Укрэнерго" графики будут применяться с 07:00 до 20:00.
Завтра, 18 декабря, в Украине будут снова действовать графики отключений света, правда достаточно "лояльные".
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Так, завтра, 18 декабря, время применения и объем ограничений электричества для бытовых потребителей будут такими:
- 07:00 – 20:00 – полочереди отключений.
Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности продлится с 07:00 до 20:00.
"Укрэнерго" предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго ДТЭК, ОВА и местных громад.
Ранее в парламенте рассказали, вырастет ли в Украине цена на электроэнергию.
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