Отключения света снова возвращаются: когда и где не будет электричества 18 декабря

В среду, 18 декабря, по указанию "Укрэнерго" графики будут применяться с 07:00 до 20:00.

Завтра, 18 декабря, в Украине будут снова действовать графики отключений света, правда достаточно "лояльные".

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Так, завтра, 18 декабря, время применения и объем ограничений электричества для бытовых потребителей будут такими:

07:00 – 20:00 – полочереди отключений.

Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности продлится с 07:00 до 20:00.

"Укрэнерго" предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго ДТЭК, ОВА и местных громад.

Ранее в парламенте рассказали, вырастет ли в Украине цена на электроэнергию.

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