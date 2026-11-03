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Дата публикации
Категория
Украина
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Отключения света усиливаются: графики по областях на 4 ноября

Украинцев предупредили о жестких графиках отключения света 4 ноября.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Отключение света

Отключение света

Жесткие графики отключения света снова вводятся в Украине 4 ноября. Все из-за атак РФ, которая все чаще наносит удары по энергетической инфраструктуре.

ТСН.ua собрал детали о графиках отключений в регионах.

Графики отключения света в Киевской области

В Киевской области ДТЭК сообщил о таких графиках отключения света:

Графики отключения света на Киевщине / © ДТЕК

Графики отключения света на Киевщине / © ДТЕК

Графики отключения света на Киевщине / © ДТЕК

Графики отключения света на Киевщине / © ДТЕК

Графики отключения света в Одесской области

В Одессе и области 4 ноября также будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, сообщили в ДТЭК.

Графики отключения света на Одещине / © ДТЕК

Графики отключения света на Одещине / © ДТЕК

Графики отключения света на Одещине / © ДТЕК

Графики отключения света на Одещине / © ДТЕК

Графики отключения света на Днепропетровщине

В Днепре и Днепропетровской области 4 ноября будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, сообщили в ДТЭК. Ограничения применяют из-за последствий враждебных атак на энергетическую инфраструктуру страны.

Графики отключения света на Днепропетровщине / © ДТЕК

Графики отключения света на Днепропетровщине / © ДТЕК

Графики отключения света на Днепропетровщине / © ДТЕК

Графики отключения света на Днепропетровщине / © ДТЕК

Графики отключения света в Сумской области

В среду, 4 ноября, в Сумской области будут действовать графики почасовых отключений света по распоряжению «Укрэнерго».

Графики отключения света на Сумщине

Графики отключения света на Сумщине

Графики отключения света в Черкасской области

В Черкасской области 4 ноября в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений света по указанию «Укрэнерго».

Часы отсутствия электроснабжения:

  • 1.1 00:00 — 04:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

  • 1.2 00:00 — 02:00, 07:00 — 11:00, 13:00 — 17:00, 19:00 — 23:00

  • 2.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

  • 2.2 00:00 — 02:00, 07:00 — 11:00, 13:00 — 17:00, 19:00 — 23:00

  • 3.1 00:00 — 03:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

  • 3.2 03:00 — 07:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 21:00 — 24:00

  • 4.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00

  • 4.2 03:00 — 07:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 21:00 — 24:00

  • 5.1 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

  • 5.2 02:00 — 06:00, 08:00 — 09:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 21:00, 23:00 — 24:00

  • 6.1 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

  • 6.2 02:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 21:00, 23:00 — 24:00

Графики отключения света в Черниговской области

По указанию НЭК «Укрэнерго» 4 ноября в Черниговской области будет действовать график почасовых отключений (ГПО):

Графики отключения света на Черниговщине

Графики отключения света на Черниговщине

Графики отключения света в Черновицкой области

В Черновицкой области 4 ноября будут также действовать графики почасовых отключений света по распоряжению «Укрэнерго».

График подачи света на 4 ноября (часы, когда электроэнергия будет):

  • 1 группа: 00:00–04:00, 06:30–09:00, 12:30–15:00, 18:00–20:00, с 22:30

  • 2 группа: 00:00–03:00, 05:30–08:00, 11:30–14:00, 17:00–19:00, с 22:00

  • 3 группа: 00:00–04:00, 06:30–08:00, 11:30–14:00, 17:00–19:00, с 22:00

  • 4 и 5 группы: 00:00–02:00, 04:30–08:00, 11:30–14:00, 17:00–19:00, с 22:00

  • 6 группа: 00:00–02:00, 04:30–08:00, 11:30–14:00, 17:00–19:00, с 22:30

  • 7 группа: 00:00–04:00, 06:30–11:00, 14:30–16:30, 19:30–21:30

  • 8 группа: 01:30–05:00, 07:30–11:00, 14:30–16:30, 19:30–21:30

  • 9 и 10 группы: 02:30–06:00, 08:30–11:00, 14:30–16:30, 19:30–21:30

  • 11 группа: 02:30–06:00, 08:30–11:00, 14:30–16:30, 19:30–23:30

  • 12 группа: 00:00–01:00, 03:30–07:00, 09:30–12:00, 15:30–17:30, 20:30–23:30

Графики отключения света в Житомирской области

В Житомирской области 4 ноября будут действовать ограничения потребления электроэнергии по распоряжению «Укрэнерго»:

Графики отключения света на Житомирщине

Графики отключения света на Житомирщине

Графики отключения света в Запорожской области

В Запорожской области 4 ноября по распоряжению «Укрэнерго» будут действовать графики почасовых отключений света.

Часы отсутствия света по подчеркам (с учетом 30 минут на переключение):

  • Очередь 1.1: 06:00–11:00, 15:00–20:00

  • Очередь 1.2: 00:00–03:00, 10:30–15:30, 19:30–24:00

  • Подчерк 2.1: 02:30–06:30, 10:30–15:30, 19:30–22:30

  • Подчерк 2.2: 06:00–11:00, 15:00–20:00

  • Подчерк 3.1: 06:00–11:00, 15:00–20:00

  • Подчерк 3.2: 02:30–06:30, 12:00–17:00, 21:00–24:00

  • Подчерк 4.1: 02:30–06:30, 10:30–15:30, 19:30–22:30

  • Подчерк 4.2: 00:00–03:00, 07:30–12:30, 16:30–21:30

  • Подчерк 5.1: 00:00–03:00, 10:30–15:30, 19:30–24:00

  • Подчерк 5.2: 00:00–03:00, 07:30–12:30, 16:30–21:30

  • Подчерк 6.1: 06:00–11:00, 15:00–20:00

  • Подчерк 6.2: 02:30–06:30, 12:00–17:00, 21:00–24:00

Графики отключения света в Полтавской области

Из-за сложной ситуации в энергосистеме 4 ноября в Полтавской области будут действовать графики отключений света:

Графики отключения света на Полтавщине

Графики отключения света на Полтавщине

Графики отключения света в Винницкой области

В Винницкой области 4 ноября в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений света по распоряжению «Укрэнерго».

Графики отключения света в Винницкой области

Графики отключения света в Винницкой области

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, в Житомире готовят Пункты несокрушимости после атаки на энергообъекты. В случае задержки с восстановлением света местные власти откроют специально обустроенные локации, где жители общины смогут получить базовую помощь и связь.

Кроме этого, из-за российских обстрелов энергосистемы в Киеве ввели экстренные отключения света. Также в городе возникли перебои с водоснабжением и движением электротранспорта.

К слову, 3 ноября Россия нанесла один из самых масштабных ударов по украинской энергетике. Какая ситуация со светом — читайте в материале ТСН.

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