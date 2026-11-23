Отключение света

Реклама

Дополнено новыми материалами

Во вторник, 24 ноября, в части регионов Украины в течение всех суток будут применять графики отключения света.

ТСН.ua собрал все подробности относительно графиков отключения на 24 ноября.

Реклама

Отключение света 24 ноября — какие графики введут

По информации «Укрэнерго», отключения будут действовать круглосуточно по следующим параметрам:

Реклама

для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3,5 очередей;

для промышленности — графики ограничения мощности.

Причиной ограничений являются последствия вражеских атак на украинскую энергосистему. В «Укрэнерго» отметили, что энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть электроэнергию потребителям.

График отключения света в Киеве

График отключения электроэнергии в Киеве на 24 ноября:

Группа 1: 00:00–02:00, 12:00–16:00, 19:00–24:00

Группа 2: 02:00–05:30, 12:00–16:30, 21:30–24:00

Группа 3: 05:30–09:00, 12:30–17:00, 23:00–24:00

Группа 4: 06:00–09:30, 13:30–18:00

Группа 5: 06:00–10:00, 14:00–18:30

Группа 6: 06:00–10:30, 14:30–19:00

Группа 7: 08:00–12:00, 15:00–20:00

Группа 8: 08:00–12:30, 16:00–20:00

Группа 9: 09:00–13:30, 16:30–20:30

Группа 10: 09:30–14:00, 17:00–21:30

Группа 11: 10:00–14:30, 18:00–22:30

Группа 12: 10:30–15:00, 18:30–23:00

Группа 13: 00:00–02:00, 12:00–16:00, 19:00–24:00

Группа 14: 02:00–05:30, 12:00–16:30, 21:30–24:00

Группа 15: 05:30–09:00, 12:30–17:00, 23:00–24:00

Группа 16: 06:00–09:30, 13:30–18:00

Группа 17: 06:00–10:00, 14:00–18:30

Группа 18: 06:00–10:30, 14:30–19:00

Группа 19: 08:00–12:00, 15:00–20:00

Группа 20: 08:00–12:30, 16:00–20:00

Группа 21: 09:00–13:30, 16:30–20:30

Группа 22: 09:30–14:00, 17:00–21:30

Группа 23: 10:00–14:30, 18:00–22:30

Группа 24: 10:30–15:00, 18:30–23:00

Группа 25: 00:00–02:00, 12:00–16:00, 19:00–24:00

Группа 26: 02:00–05:30, 12:00–16:30, 21:30–24:00

Группа 27: 05:30–09:00, 12:30–17:00, 23:00–24:00

Группа 28: 06:00–09:30, 13:30–18:00

Группа 29: 06:00–10:00, 14:00–18:30

Группа 30: 06:00–10:30, 14:30–19:00

Группа 31: 08:00–12:00, 15:00–20:00

Группа 32: 08:00–12:30, 16:00–20:00

Группа 33: 09:00–13:30, 16:30–20:30

Группа 34: 09:30–14:00, 17:00–21:30

Группа 35: 10:00–14:30, 18:00–22:30

Группа 36: 10:30–15:00, 18:30–23:00

Группа 37: 00:00–02:00, 12:00–16:00, 19:00–24:00

Группа 38: 02:00–05:30, 12:00–16:30, 21:30–24:00

Группа 39: 05:30–09:00, 12:30–17:00, 23:00–24:00

Группа 40: 06:00–09:30, 13:30–18:00

Группа 41: 06:00–10:00, 14:00–18:30

Группа 42: 06:00–10:30, 14:30–19:00

Группа 43: 08:00–12:00, 15:00–20:00

Группа 44: 08:00–12:30, 16:00–20:00

Группа 45: 09:00–13:30, 16:30–20:30

Группа 46: 09:30–14:00, 17:00–21:30

Группа 47: 10:00–14:30, 18:00–22:30

Группа 48: 10:30–15:00, 18:30–23:00

Группа 49: 00:00–02:00, 12:00–16:00, 19:00–24:00

Группа 50: 02:00–05:30, 12:00–16:30, 21:30–24:00

Группа 51: 05:30–09:00, 12:30–17:00, 23:00–24:00

Группа 52: 06:00–09:30, 13:30–18:00

Группа 53: 06:00–10:00, 14:00–18:30

Группа 54: 06:00–10:30, 14:30–19:00

Группа 55: 08:00–12:00, 15:00–20:00

Группа 56: 08:00–12:30, 16:00–20:00

Группа 57: 09:00–13:30, 16:30–20:30

Группа 58: 09:30–14:00, 17:00–21:30

Группа 59: 10:00–14:30, 18:00–22:30

Группа 60: 10:30–15:00, 18:30–23:00

График отключения света в Винницкой области

График почасовых отключений в Винницкой области на 24 ноября:

Очередь 1.1: 08:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00

Очередь 1.2: 08:00–10:00, 12:00–16:00, 20:00–22:00

Очередь 2.1: 08:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00

Очередь 2.2: 02:00–04:00, 08:00–10:00, 14:00–16:00, 18:00–22:00

Очередь 3.1: 10:00–12:00, 14:00–18:00, 22:00–24:00

Очередь 3.2: 10:00–12:00, 14:00–18:00, 22:00–24:00

Очередь 4.1: 04:00–06:00, 10:00–12:00, 14:00–18:00

Очередь 4.2: 08:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00

Очередь 5.1: 00:00–02:00, 06:00–08:00, 12:00–14:00, 16:00–20:00

Очередь 5.2: 06:00–08:00, 12:00–14:00, 16:00–20:00

Очередь 6.1: 06:00–08:00, 12:00–14:00, 16:00–20:00

Очередь 6.2: 06:00–08:00, 10:00–14:00, 18:00–20:00

График отключения света в Винницкой области

График отключения света в Черкасской области

Из-за последствий российских обстрелов по указанию «Укрэнерго» 24 ноября в Черкасской области будут круглосуточно действовать графики почасовых отключений света. Для части потребителей Уманского района будут применяться отдельные временные графики.

Реклама

График отключений по Черкасской области (кроме Уманских энергетических сетей, а также Жашковского, Монастырищенского и Христиновского филиалов):

Очередь 1.1: 10:00–13:00, 16:00–20:00, 23:00–24:00

Очередь 1.2: 06:00–08:00, 11:00–14:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00

Очередь 2.1: 06:00–08:00, 11:00–14:00, 16:00–19:00

Очередь 2.2: 06:00–08:00, 12:00–15:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00

Очередь 3.1: 02:00–04:00, 08:00–10:00, 12:00–15:00, 18:00–20:00

Очередь 3.2: 08:00–11:00, 13:00–16:00, 19:00–21:00

Очередь 4.1: 00:00–02:00, 06:00–08:00, 13:00–16:00, 18:00–21:00

Очередь 4.2: 08:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–21:00

Очередь 5.1: 08:00–11:00, 14:00–17:00, 21:00–23:00

Очередь 5.2: 04:00–06:00, 11:00–13:00, 15:00–18:00, 21:00–23:00

Очередь 6.1: 08:00–11:00, 14:00–18:00, 20:00–22:00

Очередь 6.2: 11:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–23:00

Отдельные временные графики для Уманского района (Уманские энергетические сети, Жашковский, Монастырищенский и Христиновский филиалы):

Очереди 1.2, 2.2, 3.2: 00:00–03:00, 06:00–09:00, 12:00–15:00, 18:00–21:00

Очереди 4.2, 5.2, 6.2: 03:00–06:00, 09:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–24:00

График отключения света в Черниговской области

По указанию «Укрэнерго», 24 ноября в области будут действовать графики почасовых отключений света.

График отключения света на Черниговщине

График отключения света во Львовской области

Во Львовской области 24 ноября будут действовать следующие графики отключения света:

Реклама

График отключения света на Львовщине

График отключения света в Прикарпатье

Во вторник, 24 ноября, в Прикарпатье по команде «Укрэнерго» будут применять почасовые графики отключений для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для бизнеса.

График отключения света на Прикарпатье

График отключения света в Закарпатье

График отключения света на 24 ноября:

График отключения света на Закарпатье

График отключения света в Николаевской области

Предварительный график почасовых отключений света на вторник, 24 ноября (круглосуточно — с 00:00 до 23:59):

Очередь 1.1: 05:30–07:30, 11:00–14:30, 18:00–21:30

Очередь 1.2: 00:00–00:30, 11:00–14:30, 18:00–21:30

Очередь 2.1: 00:30–04:00, 07:30–11:00, 14:30–18:00, 21:30–22:30

Очередь 2.2: 11:30–18:00, 21:30–00:00

Очередь 3.1: 00:00–00:30, 04:00–07:30, 11:00–14:30, 18:00–21:30

Очередь 3.2: 07:30–11:00, 14:30–18:00, 21:30–00:00

Очередь 4.1: 00:00–00:30, 05:30–07:30, 14:30–20:30

Очередь 4.2: 11:30–18:00, 21:30–00:00

Очередь 5.1: 00:00–00:30, 05:30–07:30, 11:00–18:00

Очередь 5.2: 00:00–00:30, 07:30–11:00, 18:00–20:30

Очередь 6.1: 07:30–14:30, 18:00–21:30

Очередь 6.2: 00:00–00:30, 07:30–11:00, 14:30–20:30

График отключения света в Запорожской области

По указанию «Укрэнерго» для стабилизации энергосистемы 24 ноября в Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений света:

Очередь 1.1: 05:30–10:30, 14:30–19:30

Очередь 1.2: 00:00–04:30, 08:30–13:30, 17:30–22:30

Очередь 2.1: 16:00–20:30

Очередь 2.2: 00:00–00:30, 05:30–10:30, 14:30–19:30, 23:30–24:00

Очередь 3.1: 10:00–15:00, 19:00–24:00

Очередь 3.2: 04:00–09:00, 13:00–18:00, 23:30–24:00

Очередь 4.1: 10:00–15:00, 19:00–24:00

Очередь 4.2: 00:00–04:30, 11:30–16:30, 22:00–24:00

Очередь 5.1: 00:00–00:30, 05:30–10:30, 14:30–19:30, 23:30–24:00

Очередь 5.2: 08:30–13:30, 17:30–22:30

Очередь 6.1: 04:00–09:00, 13:00–18:00, 22:00–24:00

Очередь 6.2: 00:00–00:30, 10:00–15:00, 19:00–24:00

График отключения света в Хмельницкой области

По указанию «Укрэнерго», во вторник, 24 ноября, в Хмельницкой области будут действовать графики почасовых отключений света:

Очередь 1.1: 04:00–07:00, 12:00–16:00, 19:00–22:00

Очередь 1.2: 01:00–04:00, 12:00–16:00, 19:00–22:00

Очередь 2.1: 12:00–17:00

Очередь 2.2: 00:00–01:00, 12:00–17:00

Очередь 3.1: 06:00–10:00, 14:00–18:00, 22:00–24:00

Очередь 3.2: 06:00–10:00, 14:00–19:00, 22:00–24:00

Очередь 4.1: 06:00–10:00, 14:00–19:00

Очередь 4.2: 07:00–12:00, 16:00–20:00

Очередь 5.1: 08:00–12:00, 16:00–20:00

Очередь 5.2: 10:00–14:00, 17:00–20:00

Очередь 6.1: 10:00–14:00, 17:00–20:00, 22:00–24:00

Очередь 6.2: 10:00–14:00, 18:00–22:00

График отключения света в Кировоградской области

По указанию «Укрэнерго», во вторник, 24 ноября, будут действовать следующие графики почасовых отключений света:

Очередь 1.1: 04:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 15:00–18:00

Очередь 1.2: 04:00–06:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00

Очередь 2.1: 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–19:00, 20:00–22:00

Очередь 2.2: 08:00–10:00, 12:00–15:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00

Очередь 3.1: 00:00–02:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00

Очередь 3.2: 00:00–02:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 19:00–22:00

Очередь 4.1: 02:00–04:00, 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00

Очередь 4.2: 02:00–04:00, 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00

Очередь 5.1: 06:00–08:00, 10:00–12:00, 13:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00

Очередь 5.2: 10:00–13:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00

Очередь 6.1: 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–17:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00

Очередь 6.2: 06:00–08:00, 14:00–16:00, 17:00–20:00, 22:00–24:00

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Ровенской области

Из-за сложной ситуации в энергосистеме по указанию «Укрэнерго» во вторник, 24 ноября, в Ровенской области будут действовать графики почасовых отключений света:

Подчерк 1.1: 22:00–00:00

Очередь 1.2: 20:00–22:00

Очередь 2.1: 17:00–20:00

Очередь 2.2: 17:00–20:00

Подчерк 4.1: 14:00–17:00

Подчерк 4.2: 14:00–17:00

Очередь 5.1: 11:00–14:00

Подчерк 5.2: 11:00–14:00

Подчерк 6.1: 08:00–11:00

Подчерк 6.2: 08:00–11:00

График отключения света в Полтавской области

Из-за сложной ситуации в энергосистеме 24 ноября в Полтавской области будут действовать графики почасовых отключений света в таком объеме:

00:00–06:00 — 1 очередь;

06:00–12:00 — 2,5 очереди;

12:00–20:00 — 3,5 очереди;

20:00–23:59 — 2,5 очереди.

График отключения света по очереди:

Очередь 1.1: 06:00–08:30, 12:00–15:30, 18:00–20:30

Очередь 1.2: 00:00–00:30, 06:30–09:00, 12:30–16:00, 18:30–21:00

Очередь 2.1: 00:00–02:00, 07:00–09:30, 13:00–16:30, 19:00–21:30

Очередь 2.2: 00:30–02:30, 07:30–10:00, 13:30–17:00, 19:30–22:00

Очередь 3.1: 02:00–03:00, 08:00–10:30, 14:00–17:30, 20:00–22:30

Очередь 3.2: 02:30–03:30, 08:30–11:00, 14:30–18:00, 20:30–23:00

Очередь 4.1: 03:00–04:00, 09:00–12:30, 15:00–18:30, 21:00–23:30

Очередь 4.2: 03:30–04:30, 09:30–13:00, 15:30–19:00, 21:30–24:00

Очередь 5.1: 04:00–05:00, 06:00–06:30, 10:00–13:30, 16:00–19:30, 22:00–24:00

Очередь 5.2: 04:30–07:00, 10:30–14:00, 16:30–20:00, 22:30–24:00

Очередь 6.1: 05:00–07:30, 11:00–14:30, 17:00–20:00, 23:00–24:00

Очередь 6.2: 06:00–08:00, 12:00–15:00, 17:30–20:00, 23:30–24:00

График отключения света на Полтавщине

График отключения света в Харьковской области

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в результате вражеских обстрелов, по указанию «Укрэнерго» во вторник, 24 ноября, в Харьковской области круглосуточно будут действовать графики почасовых отключений света (с учетом времени на переключение):

Очередь 1.1: 00:00–01:30, 08:30–15:30, 19:00–22:30

Очередь 1.2: 00:00–01:30, 06:00–15:30, 19:00–22:30

Очередь 2.1: 08:30–15:30, 19:00–22:30

Очередь 2.2: 08:30–15:30, 19:00–22:30

Очередь 3.1: 01:30–05:00, 08:30–15:30, 19:00–20:00, 22:30–24:00

Очередь 3.2: 01:30–05:00, 15:30–20:00, 22:30–24:00

Очередь 4.1: 15:30–20:00, 22:30–24:00

Очередь 4.2: 15:30–19:00, 20:00–24:00

Очередь 5.1: 05:00–08:30, 15:30–19:00

Очередь 5.2: 05:00–08:30, 15:30–19:00

Очередь 6.1: 06:00–08:30, 12:00–19:00

Очередь 6.2: 06:00–08:30, 12:00–19:00, 22:30–24:00

График отключения света в Сумской области

В Сумской области 24 ноября будут введены следующие графики отключения.

График отключения света на Сумщине

График отключения света в Одесской области

График почасовых отключений света в Одесской области на вторник, 24 ноября:

Подгруппа 1.1: 08:00–10:30, 17:00–22:30

Подгруппа 1.2: 08:00–13:30, 17:00–21:00

Подгруппа 2.1: 06:30–13:30, 17:00–21:00

Подгруппа 2.2: 08:00–13:30, 17:00–21:00

Подгруппа 3.1: 10:00–17:00, 20:30–24:00

Подгруппа 3.2: 00:00–03:30, 10:00–14:00, 20:30–24:00

Подгруппа 4.1: 12:00–17:00

Подгруппа 4.2: 12:00–17:00, 20:30–24:00

Подгруппа 5.1: 06:00–08:30, 13:30–20:30

Подгруппа 5.2: 03:00–07:00, 13:30–20:30

Подгруппа 6.1: 06:00–08:30, 13:30–17:00

Подгруппа 6.2: 06:00–10:00, 13:30–20:30

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, после российских ударов в Одесской и Днепропетровщине возникли перебои с электроснабжением. Энергетики всю ночь возвращали свет и работают до сих пор на поврежденных объектах, но ситуация остается сложной.

Также накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что российские войска изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре и пытаются уничтожать сети и линии электропередач, чтобы отрезать Одесскую и Днепропетровщину источники питания.

К слову, Россия сменила географию ударов по энергетике Украины. Пока ситуация со светом в Киеве улучшилась, основное давление пришлось на другие крупные города.

Новости партнеров

Новости партнеров