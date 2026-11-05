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Дата публикации
Категория
Украина
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Отключения света усиливаются: какие графики применят 6 ноября

В Украине были введены графики отключения света на 6 ноября.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Отключение света

Отключение света / © ТСН

В пятницу, 6 ноября, в ряде областей Украины будут действовать вынужденные графики отключения света для населения и промышленности.

Об этом сообщили НЭК «Укрэнерго».

Какие графики отключения света будут действовать 5 ноября

Ограничения будут действовать в течение всех суток — с 00:00 до 23:59:

  • для промышленности — графики ограничения мощности;

  • для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений объемом от 2,5 до 4 очередей.

Свет выключают из-за последствий российских обстрелов энергоинфраструктуры. В «Укрэнерго» предупреждают, что ситуация может меняться, поэтому советуют следить за графиками на сайтах своих облэнерго и экономно использовать электричество, когда оно есть.

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, в Житомире вводится жесткая экономия света: в городе выключают уличную подсветку и останавливают движение троллейбусов и трамваев.

Ранее сообщалось, что Россия ударила по энергообъектам Житомира, потому света может не быть долго.

Ранее мы писали, что аварийные отключения света в Украине отменяют и вскоре вводятся снова, но на это есть причина. Любые ограничения потребления электроэнергии применяют из-за российских ударов по украинской энергосистеме.

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