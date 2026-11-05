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Отключения света усиливаются: какие графики применят 6 ноября
В Украине были введены графики отключения света на 6 ноября.
В пятницу, 6 ноября, в ряде областей Украины будут действовать вынужденные графики отключения света для населения и промышленности.
Об этом сообщили НЭК «Укрэнерго».
Какие графики отключения света будут действовать 5 ноября
Ограничения будут действовать в течение всех суток — с 00:00 до 23:59:
для промышленности — графики ограничения мощности;
для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений объемом от 2,5 до 4 очередей.
Свет выключают из-за последствий российских обстрелов энергоинфраструктуры. В «Укрэнерго» предупреждают, что ситуация может меняться, поэтому советуют следить за графиками на сайтах своих облэнерго и экономно использовать электричество, когда оно есть.
Отключение света в Украине — последние новости
Напомним, в Житомире вводится жесткая экономия света: в городе выключают уличную подсветку и останавливают движение троллейбусов и трамваев.
Ранее сообщалось, что Россия ударила по энергообъектам Житомира, потому света может не быть долго.
Ранее мы писали, что аварийные отключения света в Украине отменяют и вскоре вводятся снова, но на это есть причина. Любые ограничения потребления электроэнергии применяют из-за российских ударов по украинской энергосистеме.