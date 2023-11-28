Отключения света в Украине из-за непогоды: где сейчас нет электроэнергии

Из-за непогоды в Украине 28 ноября остаются обесточенными 559 населенных пунктов в 10 областях. Самая сложная ситуация сейчас фиксируется в Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Отключения света в Украине 28 ноября

"Укрэнерго" включило четыре высоковольтных линии в южном и восточном регионах страны. Из-за непогоды без света остаются 559 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Херсонской, Черкасской, Черниговской областях.

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В то же время в результате боевых действий и по другим причинам без электроснабжения остаются 443 населенных пункта.

Российские обстрелы повлекли новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы там проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

"Напоминаем, что одновременное запитывание большого количества потребителей — это сложный технический процесс, который может повлечь за собой перегрузку электросетей и привести к дополнительным техническим повреждениям. Потребляйте электричество бережливо, особенно в утренние и вечерние часы — с 9:00 до 11:00 и с 16: 00 до 18:00", – призвали в "Укрэнерго".

Напомним, по состоянию на 27 ноября без электроэнергии из-за непогоды оставались населенные пункты в 17 областях Украины. В результате снежных вьюг погибли 10 человек, еще 23 человека пострадали.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: На Одесчине завтра новое испытание погодой. Вся Украина готовится к среде

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