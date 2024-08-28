Отключения света в Украине: нардеп спрогнозировал, когда ситуация улучшится

Повреждения энергообъектов незначительны, но их много, и они требуют времени на ликвидацию.

После недавних массированных атак россиян по украинским энергообъектам "Укрэнерго" вынуждено было применить ограничение потребления на всей территории страны. Но тяжелая ситуация с электроснабжением может вскоре улучшиться.

Об этом рассказал народный депутат Сергей Нагорняк в комментарии для "РБК-Украина".

По словам нардепа, энергетикам нужно около недели на ремонтные работы. После этого ситуация с электроснабжением может выровняться.

"Нам удалось избежать блэкаута благодаря двум вещам. Первое, это то, что качественно и эффективно отработала противовоздушная оборона, и большое количество ракет и дронов удалось сбить", – отметил Нагорняк.

Он добавил, что от серьезных повреждений подстанции "Укрэнерго", пострадавшие от ударов дронами и ракетами, уберегла построенная защита второго уровня. Однако есть большое количество незначительных повреждений.

"К счастью, нам удалось избежать блэкаута, и те ограничения, которые мы сегодня видим по стране, они больше вызваны не отсутствием генерации, а именно необходимостью провести ремонтные работы на подстанциях "Укрэнерго" и линиях электропередач, которые получили повреждения", — сказал Нагорняк.

По его словам, хотя повреждения являются "техническими и незначительными", их ликвидация требует времени.

"Нужно определенное время – фактически где-то до воскресенья. Где-то – немного меньше времени, где-то – чуть больше, для того, чтобы выровнять ситуацию", – спрогнозировал Сергей Нагорняк.

Напомним, по прогнозам аналитика, ситуация со светом зимой может осложниться. Однако эксперт считает, что есть способы ее облегчить, зависящие от каждого украинца.

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