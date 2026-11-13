Отключения света в Украине продолжатся: какими будут графики 14 ноября

Отключение света в Украине / © ТСН

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В субботу, 14 ноября, в ряде регионов Украины в течение всех суток будут действовать графики отключения света. Ограничения будут касаться как бытовых потребителей, так и промышленности.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

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Графики отключения света в Украине — что известно

По данным компании, в части областей будут действовать графики почасовых отключений в объеме от 1,5 до 3 очередей для всех категорий потребителей. Кроме того, для промышленных предприятий будут применяться графики ограничения мощности.

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В «Укрэнерго» напомнили, что вынужденные меры вводятся из-за последствий российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Специалисты в круглосуточном режиме ремонтируют поврежденные сети и оборудование, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Узнать точное время обесточений по своему адресу потребители могут на официальных ресурсах оператора системы распределения (облэнерго).

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, Россия продолжает атаковать энергетические объекты Украины. Из-за обстрелов на утро без света осталась часть потребителей в 12 областях: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской.

Ранее мы писали, что Украине нужно готовиться к сложной зиме, ведь последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру становятся все более ощутимыми.

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