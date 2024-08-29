Отключения света: в "Укрэнерго" откровенно рассказали, чего ждать зимой

В компании украинцев предупредили, что "легкой прогулки в следующую зиму точно не будет".

Зимой энергетику Украины ждет много испытаний, без отключений света не обойдется. Однако блэкаутов и гуманитарной катастрофы не будет.

Об этом глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал в интервью "BBC News Украина".

Кудрицкий напомнил, какая сложная была зима в Украине, когда российские войска только начали удары по энергетике.

"Если мы вспомним 2022-23 год – очень сложная зима – когда у нас было очень мало западных систем ПВО, было очень мало трансформаторов… Ну у нас был запас, но его было маловато, и у нас еще не было защиты такой инженерной, как сейчас. Мы эту зиму прошли с эпизодическими обесточениями. Мы не можем сказать, что у нас замерзла вся страна, не работала канализация", – напомнил чиновник.

Гуманитарная катастрофа зимой – будет или нет?

Он также ответил на уточняющий вопрос о том, не будет ли гуманитарной катастрофы:

"Я на этом посту в том числе для того, чтобы ее не допустить, потому что я не могу согласиться с этим прогнозом. Но могут быть сложности. И это нужно тоже честно говорить. Легкой прогулки следующей зимой точно не будет. Просто между гуманитарной катастрофой и ситуацией без каких-либо проблем в энергосистеме есть такая большая срединная зона".

Глава "Укрэнерго" считает, что "следующей зимой нас ждет много испытаний". Речь идет, прежде всего, об энергетиках и силах ПВО.

"Но я не считаю, что у нас будет какой-то апокалиптический сценарий. Я считаю, что мы не допустим блэкаута", – отметил он.

Отключения света зимой – прогноз от "Укрэнерго"

Кудрицкий заверил, что государство, в частности "Укрэнерго", гораздо лучше готовы к зиме 2024-2025 годов, чем 2022-2023 годов.

"Я очень бы хотел всех порадовать и сказать, что отключений не будет и все будет ок. Но на сегодняшний день, учитывая ту ситуацию, в которой мы есть, мы не можем быть большими оптимистами. Мы в компании всегда просчитываем худшие сценарии и готовимся к ним. Поэтому, скажем так, при теплой, зимней погоде +2+3 вполне возможно, что никаких отключений не будет. При температуре -10 энергосистему сбалансировать без отключений будет невозможно", – объяснил чиновник.

К слову, ранее эксперт Института энергетической стратегии Юрий Корольчук заявил, что Украина готовится к проблемной зиме, во время которой возможны кризисные ситуации и многодневные отключения света.

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