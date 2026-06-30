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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
389
Время на прочтение
1 мин

Отключения света вернулись: графики на 1 июля

В Украину возвращаются отключения электроэнергии — по распоряжению «Укрэнерго» завтра, 1 июля, во всех областях снова будут отключать свет.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Отключение света 1 июля

Отключение света 1 июля / © ТСН.ua

Отключения света, похоже, снова всерьез вернулись в Украину. 1 июля, как и сегодня, в стране будут отключать электричество.

Об этом передает «Укрэнерго».

Графики почасовых отключений для бизнеса

Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет продолжаться: 17:00 — 22:00.

Отключение для бытовых потребителей

17:00 – 22:00 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (в объеме одной очереди).

Причина введения ограничений — значительный рост уровня энергопотребления из-за жары.

В течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют пресс-службы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.

Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

Напомним, что сегодня, 30 июня, в одной из областей ввели аварийные отключения света.

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Дата публикации
Количество просмотров
389
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