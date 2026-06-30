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- Украина
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Отключения света вернулись: графики на 1 июля
В Украину возвращаются отключения электроэнергии — по распоряжению «Укрэнерго» завтра, 1 июля, во всех областях снова будут отключать свет.
Отключения света, похоже, снова всерьез вернулись в Украину. 1 июля, как и сегодня, в стране будут отключать электричество.
Об этом передает «Укрэнерго».
Графики почасовых отключений для бизнеса
Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет продолжаться: 17:00 — 22:00.
Отключение для бытовых потребителей
17:00 – 22:00 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (в объеме одной очереди).
Причина введения ограничений — значительный рост уровня энергопотребления из-за жары.
В течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют пресс-службы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.
Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.
Напомним, что сегодня, 30 июня, в одной из областей ввели аварийные отключения света.