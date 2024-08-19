Отключения света вернулись: в "Укрэнерго" сообщили продолжительность

С понедельника по пятницу ожидается увеличенная нагрузка на энергосистему, поэтому в этот период возможны отключения электроэнергии.

Из-за жары в Украине с 19 августа возвращаются графики отключения света. В течение пяти дней ожидается увеличенная нагрузка на энергосистему.

Об этом глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил в эфире телемарафона.

Как сообщил Кудрицкий, в вечерние часы будет применена одна очередь отключений света.

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"Мы считаем, что на следующей неделе именно в рабочие дни с понедельника по пятницу будет увеличена нагрузка на энергосистему", — сказал глава "Укрэнерго" в воскресенье.

Он добавил, что традиционно в выходные потребление электроэнергии падает, так что предстоящие суббота и воскресенье "обещают быть все-таки легче".

"Пока мы видим достаточно подробный прогноз на завтрашний день (19 августа – ред). Действительно, тот дефицит, который мы видим на вечер, его, к сожалению, нельзя перекрыть ни увеличенным производством, например на гидроэлектростанциях, ни дополнительными объемами аварийной помощи из Европы, и поэтому вынуждены прибегать к отключениям потребителей", – объяснил Кудрицкий.

Напомним, на прошлой неделе "Укрэнерго" предупредило, что из-за жары может на 10-12% возрасти потребление электроэнергии, поэтому могут быть применены отключения света.

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