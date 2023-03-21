Отключения света возможны в двух регионах: что известно о ситуации в энергосистеме

Энергосистема страны работает с резервом мощности.
Во вторник, 21 марта, продолжаются ремонты электросетей в Житомирской и Киевской областях. Именно поэтому в отдельных районах этих регионов возможны непродолжительные отключения света.
Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, энергосистема продолжает работать без ограничений. Генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для потребителей электроэнергии по всей стране.
Впрочем, продолжаются ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры, пострадавшие в результате последнего массированного обстрела, сообщил он.
"Возможны непродолжительные отключения электроэнергии в отдельных районах Житомирщины и Киевщины", — отмечается в сообщении.
Напомним, в Украине могут вдвое повысить тарифы на свет. Это позволит восстанавливать поврежденную оккупантами инфраструктуру. Впрочем, пока в правительстве не озвучиваются варианты пересмотра цен.
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