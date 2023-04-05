Отключения света возможны в одной области: в "Укрэнерго" рассказали где

В среду, 5 апреля, в Житомирской области возможны отключения света. Ведь в регионе увеличилась нагрузка на оборудование, которое получило повреждения в результате российских ударов.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

"В связи с увеличением нагрузки на оборудование, которое получило повреждения во время террористических атак врага и из-за уменьшения генерации из возобновляемых источников возможно ограничение потребления в Житомирской области", — сообщили в компании.

Отмечается, что ремонтные бригады проводят восстановительные работы на объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам, но восстановление надежного питания требует времени.

Вместе с тем, подчеркивают в "Укрэнерго", в остальных регионах страны ограничения отсутствуют. Генерация полностью обеспечивает потребности украинцев в электроэнергии.

Напомним, 5 апреля в Броварах и селе Княжичи в Киевской области произошло аварийное отключение нескольких трансформаторных подстанций. Некоторые потребители были обесточены.

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