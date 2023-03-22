Отключения света возможны в Житомирской и Киевской областях: что произошло

За последние сутки возобновлено электроснабжение около 3,5 тыс. абонентам.

В среду, 22 марта, в Житомирской и Киевской областях ведутся ремонты. Именно поэтому там возможны непродолжительные отключения света.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, поколение имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране. Генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для потребителей электроэнергии по всей стране.

"На Житомирщине и Киевщине возможны ограничения электроснабжения из-за ремонтов сетевой инфраструктуры", — отмечается в сообщении.

За последние сутки возобновлено электроснабжение около 3,5 тыс. абонентов в Донецкой и около 2 тыс. абонентов в Харьковской областях.

Напомним, президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин говорит, что в Украине не планируется отключение электроэнергии в ближайшее время, если не будет новых обстрелов со стороны российских агрессоров и повреждений энергообъектов. В компании заявили, что тяжелейшая ситуация с обеспечением электроэнергией была зимой.

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